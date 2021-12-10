Toyota arz sorunu nedeniyle 2 fabrikasında üretimi durdurdu

Japon otomotiv devi Toyota, tedarik zincirindeki kesinti ve Covid-19 nedeniyle Japonya’daki iki fabrikasında üretimi durdurduğunu açıkladı.

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Japonya merkezli otomotiv şirketi Toyota, arz sıkıntısı nedeniyle Japonya’daki iki fabrikasındaki üretimi durdurduğunu bildirdi. Şirket sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, fabrikalardaki üretimin geçtiğimiz gün durdurulduğu ve üç gün sürmesinin beklendiği kaydedildi.

NTV'deki habere göre Toyota, geçtiğimiz aylarda Aralık ayı itibarıyla normal üretim sürecine döneceğini bildirmişti. Yaşanan arz sorunu nedeniyle normale dönüş tarihini erteleyen şirket, durumun Japonya’daki tedarik zinciri kesintisi ve Vietnam’daki corona virüs nedeniyle kaynaklanan iş gücü eksikliği nedeniyle gerçekleştiğini vurguladı.