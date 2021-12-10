Merkez Bankası'ndan dövize üçüncü müdahale! Doların ateşini düşürmeye yetmedi

Dolar gün içinde 13.95 irayı görüp 14 liranın kapısına dayanınca Merkez Bankası'ndan müdahale geldi. Aralık ayı içerisinde dolara 3. kez müdahale eden Merkez Bankası doları kısa süreliğine 13,75'e kadar geriletti. Ancak dolar tekrar yükselişe geçti ve saat 1510 itibariyle 13.93 lira seviyesinin üzerine çıktı...

Abone ol

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edildiğini bildirdi. TCMB'den yapılan duyuruda, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir." ifadesi kullanıldı.

Dolar/TL kurunun 13,95'i görmesinin ardından Merkez Bankası'nın yaptığı doğrudan satım yönündeki müdahale sonrası dolar dolar 13,75'e kadar geriledi. Ancak bu gerileme çık kısa sürdü ve dolar tekrar yükselişe geçti.

Saat 15:10 itibariyle piyasalar: Dolar Merkez'in müdahalesinin ardından müdahalenin geldiği noktaya tekrar yükseldi. Dolar 13.93 liranın üzerine çıkarken, euro da 15.71 lirayı geçti...

Saat 14:30 itibariyle piyasalar: Dolar tekrar 13.91 seviyesini geride bıraktı. Euro ise 15.69 liranın üzerinde seyrediyor.

Saat 14:10 itibariyle piyasalar: Merkez Bankasının müdahalesinden kısa bir süre sonra dolar tekrar yükseliye geçti ve 13:87 lirayı aştı. Euro ise 15.64 liranın üzerinde..

7 yıl aradan sonra müdahale! İlk 2 müdahalede 1 milyar dolar satıldı

Merkez Bankası'nın iki müdahalesi de kurun 13,8 seviyesinin üzerine çıkmasıyla başlamıştı. Merkez Bankası 1 Aralık'taki doğrudan müdahale ile piyasaya yaklaşık 700 milyon dolarlık döviz satışı gerçekleştirmişti. Öğlen yapılan ilk müdahale sırasında 500 milyon dolara yakın olan işlem büyüklüğü, öğleden sonra piyasanın sakinleşmesinin ardından yaklaşık 200 milyon dolar olarak devam etmişti. TCMB 3 Aralık’ta döviz piyasasına ikinci müdahaleyi de gerçekleştirmişti. İkinci müdahalede toplamda 300 milyon dolarlık satış yapıldığı belirtilmişti.