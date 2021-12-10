BIST 2.029
DOLAR 13,93
EURO 15,71
ALTIN 792,03
HABER /  SAĞLIK

Çin yeni Covid-19 tedavisine onay verdi! Yüzde 80 azalma sağladı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Çin yeni Covid-19 tedavisine onay verdi! Yüzde 80 azalma sağladı

ÇİN, Brii Biosciences tarafından Covid-19’a karşı geliştirilen iki antikor kokteyli ile tedavi yöntemini onayladı.

Abone ol

Çin, Covid-19’a karşı yeni bir tedavinin geliştirildiğini duyurdu. Çin tıbbi ürünler düzenleyicisi kurum tarafından yapılan açıklamada, Brii Biosciences’ın Covid-19’a karşı geliştirdiği iki antikor kokteyli ile tedavinin onaylandığı belirtildi. Brii tarafından yapılan açıklamada, BRII-196/BRII 198 kombinasyonuyla geliştirilen tedavinin faz 3 çalışmalarında yüksek riskli hastalar için hastaneye yatış ve ölüm oranında yüzde 80 azalma sağladığı sonuçlarının elde edildiği kaydedildi. Ulusal Tıbbi Ürünler İdaresi’nden yapılan açıklamada, ilacın Covid-19’u hafif ve normal atlatan hastalar, 12-17 yaş arası çocuklar ile hastaneye yatış ve ölüm oranı yüksek hastalar için onaylandığı bildirildi.

Brii Mali İşler Müdürü Li Ankang, Omicron mutasyonunun ilaç üzerinde nasıl bir etki göstereceğine ilişkin araştırmanın sürdüğünü ve sonuçların 2 hafta içinde belli olacağını söyledi. İlacın Covid-19’un önlenmesinde de kullanıldığını ifade eden Ankang, Çin ve ABD dışındaki bölgelerdeki kullanım için potansiyel ortaklarla birlikte çalışılacağını belirtti. Önceliğin Güney Afrika, Brezilya ve Meksika gibi ilacın faz 3 denemelerine başlanmış olan ülkelere verileceği de açıklandı. İlaç onay almadan önce Çin’de yaklaşık 900 hastada kullanıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Son dakika! Osman Kavala'nın tutukluluğuna itiraz reddedildi
Son dakika! Osman Kavala'nın tutukluluğuna itiraz reddedildi
AÖL sınav sonuçları 2021 1. dönem açık lise sonuçları ne zaman açıklanır?
AÖL sınav sonuçları 2021 1. dönem açık lise sonuçları ne zaman açıklanır?
Ne altın ne dolar ne de euro! En iyi yatırım aracı oldu son 5 yılda yüzde 441 arttı
Ne altın ne dolar ne de euro! En iyi yatırım aracı oldu son 5 yılda yüzde 441 arttı
Bekçi maaşları 2022 kaç para olacak ocak zamlı yeni maaş tablosu
Bekçi maaşları 2022 kaç para olacak ocak zamlı yeni maaş tablosu
İYİ Partili Rıfat Kıncı'yı disipline gönderdi Sülbiye Yüksel'in boğazını sıkıp yumruk atmıştı
İYİ Partili Rıfat Kıncı'yı disipline gönderdi Sülbiye Yüksel'in boğazını sıkıp yumruk atmıştı
Kayseri'de eve gelince hayatının şokunu yaşadı! Gördüklerine inanamadı
Kayseri'de eve gelince hayatının şokunu yaşadı! Gördüklerine inanamadı
'Merkez Bankası borç dolarları yakmaya devam ediyor!' Ekonomistlerden müdahaleye tepki
'Merkez Bankası borç dolarları yakmaya devam ediyor!' Ekonomistlerden müdahaleye tepki
Zonguldak'ta hastanede oksijen tüpü patladı: 2 yaralı var
Zonguldak'ta hastanede oksijen tüpü patladı: 2 yaralı var
Hacizli araçlarda akıllara durgunluk veren ‘şüpheli araç’ kurnazlığı
Hacizli araçlarda akıllara durgunluk veren ‘şüpheli araç’ kurnazlığı
Merkez Bankası'ndan dövize üçüncü müdahale! Doların ateşini düşürmeye yetmedi
Merkez Bankası'ndan dövize üçüncü müdahale! Doların ateşini düşürmeye yetmedi