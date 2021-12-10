Son dakika! Osman Kavala'nın tutukluluğuna itiraz reddedildi

Osman Kavala'nın tutukluluğuna itiraz, üst mahkeme olan 14. Ağır Ceza Heyeti tarafından reddedildi.

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Osman Kavala'nın tutukluluğuna itiraz, üst mahkeme olan 14. Ağır Ceza Heyeti tarafından reddedildi.

Avrupa Konseyi, AİHM kararını yerine getirmediği gerekçesiyle Osman Kavala için Türkiye'ye karşı "İhlal prosedürü başlatacağı" bildiriminde bulunmuş ve Dışişleri Bakanlığı ise, "Avrupa Konseyi yargıya müdahale niteliği taşıyacak kararın devamını getirmekten kaçınmalı" açıklaması yapmıştı.

Ayrıntılar gelecek...