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Ne altın ne dolar ne de euro! En iyi yatırım aracı oldu son 5 yılda yüzde 441 arttı

Ne altın ne dolar ne de euro! En iyi yatırım aracı oldu son 5 yılda yüzde 441 arttı

Otomobil fiyatları yıllardır yükseldikçe yükseliyor. En iyi yatırım aracı haline geldiğini söyleyen Habertürk ekonomi yazarı Abdurrahman Yıldırım, son 5 yılda doların yüzde 226 arttığını buna karşın benzinli otomobilin yüzde 441 arttığına dikkat çekti.

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Araba fiyatları dur durak bilmiyor. Yüksek fiyatlara rağmen satışlar da hız kesmiyor.

Gelişmiş ülkelerde kullanıldıkça değer kaybeden arabalar, Türkiye'de eskidikçe prim yapıyor.

En iyi yatırım aracı haline gelen arabayla ilgili çarpıcı istatistikleri Habertürk yazarı Abdurrahman Yıldırım, köşe yazısında paylaştı.

Salgından önce dünyada araba fiyatlarında artış olmadığını son 1 yılda araba fiyatlarının yüzde 31 yükseldiğine dikkat çekti. 

Otomobil alanlar döviz almış alıyor

Türkiye'deki fiyatların ise döviz kuruna bağlı olduğuna değinen Yıldırım, "Otomobil ithalatı dolar ve Euro ile yapıyoruz. Yurt içindeki üretimi de, işçilik hariç büyük ölçüde dövize endeksli gerçekleştiriliyor. Sonuçta otomobil fiyatlarında, dünya fiyatı artışından daha çok, döviz kurlarındaki hızlı yükseliş etkili oluyor. Tablo böyle olunca aslında otomobil alanlar sanki dolar veya Euro da satın almış oluyorlar. " ifadelerine yer verdi.

Dolar ve euroyu solladı

"Dolar bir yılda yüzde 34 ve beş yılda yüzde 226 arttı. Euronun artışı da bir yılda yüzde 29 ve beş yılda yüzde 244 oldu" diye Yıldırım, otomobildeki artışı tablo halinde paylaştı.

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