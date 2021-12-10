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Kanuni sondaj gemisi yeni görevinde

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kanuni sondaj gemisi yeni görevinde

Kanuni sondaj gemisi, Sakarya Gaz Sahası'nda bulunan Türkali-1 kuyusunda derin deniz kuyu testine başladı.

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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kanuni, Türkali-1'de derin deniz kuyu testine başladı." ifadesi kullanıldı.

Gemi, 7 Aralık'ta Karadeniz'de Türkali-2 kuyusunda yürüttüğü ilk derin deniz kuyu testlerini başarıyla tamamlamıştı.

Genişliği 42 metre ve uzunluğu 227 metre olan Kanuni, Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'de gaz keşfettiği kuyulardaki test çalışmalarını yapmakla görevlendirilmişti.

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