Stokçuluktan ilk ceza kesildi! İzmir'de otomobil bayisine rekor ceza! Erdoğan duyurmuştu

Ticaret Bakanlığı, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunun İzmir'de bir otomotiv bayisine stokçuluk yaptığı gerekçesiyle üst sınır olan 545 bin 550 lira ceza verdiğini bildirdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan stokçulara can yakan cezalar geleceğini ve hatta mallarına el konabileceğini duyurmuştu. Otomobil stokladığı tespit edilen İzmir'de bir bayii üst sınırdan ceza kesildi.

Bakanlık açıklamasında tüm sektörlerde tüketicilerin temel ihtiyaçlarını karşılamak için zorunlu olan mal ve hizmetlerde yapılan haksız fiyat artışları ile tüketicilerin mallara ulaşmasının engellenmesine sebep olan stokçuluk faaliyetlerine yönelik suiistimallerin yakından takip edildiğini belirtti.

Bakanlık açıklamasında "Arz talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışlarına ve kurallı serbest piyasayı bozucu faaliyetlere karşı caydırıcı tedbirler alınmakta ve Bakanlığımızca mevzuat çerçevesinde tüm imkanlar seferber edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, stokçuluk yapanlara en ağır cezaların verileceğini söyleyerek “Otomotivde bile stokçuluk yapıyorlar. Bunun bedelini ağır ödeyecekler. Vatandaşımıza, hele hele gıdada bu tür zulmü yapanlara biz ‘Buyur yoluna yine devam et’ diyemeyiz” uyarısında bulunmuştu.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürmüştü: "Onun için şu andaki cezai müeyyide çok düşük. Mehmet Bey’e (Ticaret Bakanı) de söyledim. Hemen hazırlıklarınızı yapın. Bu müeyyideyi onları rahatsız edici bir noktaya çıkaralım. Ondan sonra yine yapabiliyorsa yapsın bakalım stokçuluğu. Bu işin başka çıkar yolu yok. Bedelini ağır ödeyecekler. Sen mi stokçuluk yapıyorsun? Ha bunun bedelini ağır ödeyeceksin. Çünkü vatandaşımıza hele hele gıdada bu tür zulmü yapanlara biz ‘Buyur yoluna yine devam et’ diyemeyiz. Ne gerekiyorsa bunu başta Ticaret Bakanlığımız olmak üzere gerekli adımları atacağız ve üzerine üzerine de bu işin gideceğiz.”