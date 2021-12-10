Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte 800'den fazla tarihe tanıklık etti 19 yıldır saklanıyordu sergisi açıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakanlık döneminden itibaren şehir hastanelerinden havalimanlarına, otoyollardan enerji santrallerine kadar yüzlerce eserin açılışında kullandığı 800'ün üzerinde makas, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kongre ve Kültür Merkezi'nde sergileniyor.
Sergide geçtiğimiz eylül ayında Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde inşa edilen Türkevi'nin açılışında kullanılan makas da yer alıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın göreve geldiği 2003 yılından bugüne kadar açılışlarda kullandığı makaslar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bulunan Kongre ve Kültür Merkezi'nde sergileniyor
Havalimanları, şehir hastaneleri, enerji santralleri, otoyollar, tüneller, barajlar gibi dev yatırımların ve projelerin açılışında kullanılan yüzlerce makas dev bir koleksiyon oluşturdu.
Koleksiyon Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her açılışta ifade ettiği 'Makaslar günün anısına bizlerde kalacak' sözlerini akıllara getirdi.