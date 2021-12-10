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1994 model Tofaş Şahin S'e Audi A80 motoru takıp satışa çıkardı

1994 model Tofaş Şahin S'e Audi A80 motoru takıp satışa çıkardı

Son dönemde yüksek fiyat etiketleriyle satılan Tofaş marka araçların ilanları dikkat çekmeye devam ediyor. Bir vatandaş, 1994 model Tofaş Şahin S'e Audi A80 motoru taktı ve satışa çıkardı.

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İnternetteki ilginç satış ilanlarına bir yenisi eklendi. Daha önce fiyatlarıyla sıkça haber olan otomobil markası Tofaş, bu kez yapılan motor değişikliğiyle gündemde.

Sahip olduğu 1994 model Tofaş Şahin S'i satışa çıkaran bir vatandaş verdiği ilanın başlığıyla dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde açılan ilana göre araç bir Audi A80 motoruna sahip.

Çankırı'da bulunan araçta neden böyle bir değişim yapıldığı hakkında bilgi verilmiyor. Araç sahibi  açıklama kısmında yürüyeninde bir problem olmadığını belirtiyor.

Şahin S model otomobillerde 1601 - 1800 cc motor seçenekleri var. Audi'nin A80 modelinde motor hacimleri  1600 cc ile 2300 cc arasında değişiyor.

Yapılan araştırmalara göre Türkiye'de en çok kullanılan iki otomobil halen Tofaş'ın kuş serisi Doğan ve Şahin modelleri.

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