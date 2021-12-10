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Sakın dokunmayın! Marmara Denizi'ni istila etti: Vücuda temas ettiğinde...

Sakın dokunmayın! Marmara Denizi'ni istila etti: Vücuda temas ettiğinde...

Marmara Denizi'nin Tekirdağ kıyılarında yaşanan istilayla ilgili uzman isim vatandaşları uyardı.

Sakın dokunmayın! Marmara Denizi'ni istila etti: Vücuda temas ettiğinde...

Marmara Denizi'nin Tekirdağ açıklarında denizanası istilası yaşandı. Zaman zaman Marmara Denizi'nin çevresindeki illerin açıklarında kendini gösteren denizanaları, bu kez Süleymanpaşa ilçesi açıklarında kendini gösterdi.

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Sakın dokunmayın! Marmara Denizi'ni istila etti: Vücuda temas ettiğinde...

Deniz yüzeyini istila eden denizanaları, gün içerisinde lodosun esmeye başlamasıyla kıyıya doğru sürüklendi. Kıyıda biriken denizanaları vatandaşlar arasında da merak konusu oldu. 

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Sakın dokunmayın! Marmara Denizi'ni istila etti: Vücuda temas ettiğinde...

Uzmanlar, son yüzyılda iklim değişikliğine bağlı olarak daha ılıman kış ve sonrasında daha sıcak yaz mevsimi yaşanmasının etkisiyle su sıcaklıklarının da artış gösterdiğine, yükselen su sıcaklıklarının da denizanası popülasyonunun artmasına sebep solduğunu belirtti.

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Sakın dokunmayın! Marmara Denizi'ni istila etti: Vücuda temas ettiğinde...

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Şirin, “Denizanalarında mevsimsel bir durum var. Bulduğum beslenme tiplerinden kaynaklı olarak fitoplanktomları tercih ediyorlar." dedi. 

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