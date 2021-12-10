Tabipler Birliği'nden Sağlık Bakanı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı hakkında suç duyurusu

İnsan hakları savunucuları ve sağlık meslek örgütleri, pandemi sürecinde yaşanan ölümler nedeniyle Sağlık Bakanı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), İnsan Hakları Derneği (İHD) ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), Kovid-19 pandemisi döneminde ortaya çıkan "sağlık ve yaşam hakkı ihlallerindeki sorumlulukları"nı gerekçe göstererek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan suç duyurusunda şu ifadeler yer aldı:

“Salgın hastalıkla mücadelede tüm kararların tıp biliminin gereklerine uygun olarak Sağlık Bakanlığı tarafından alınması gerekirken, mevzuatta belirlenen yetkinin kullanılmaması nedeniyle oluşan hak ihlallerinden Sağlık Bakanı sorumludur. (…) İdari kolluk yetkisinin amacı Anayasa’da devlete ve hükümete verilen görevlerin yerine getirilmesini temindir.

Tıbbi olmayan gerekçelerle açık tutulan işyerlerinin denetiminin yapılmaması nedeniyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı hak ihlallerinden sorumludur. (…) Sağlık Politikaları Kurulu üyeleri sağlık politikasının belirlenmesi görevlerini yerine getirmemeleri nedeniyle yaşam ve sağlık hakkı ihlalinden sorumludur.”

“Sağlık ve Yaşam Hakkı Kapsamında Tıbbi Veriler” başlıklı ek dosyada ise Kovid-19 salgını bağlamında yaşam hakkı ihlalleri yapıldığı belirtildi ve ölümlere ilişkin ayrıntı değerlendirmeler ile veriler yer aldı. Dosyada, sıralanan etkenler, tanımlanan eksikler ve sahada önleme amacıyla uygun adımların atılmadığı belirtilerek, meydana gelen ölümlerden kaçınılmaz olarak siyasi otoritenin sorumlu olduğu belirtildi.

“Türkiye’de pandemi döneminde fazladan ölümlerle birlikte 200 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, temel haklara ilişkin uluslararası sözleşmelerde ve Anayasa’da korunan hakların teminine yönelik tercihler yapılmaması nedeniyle kişilerin sağlık ve yaşam hakları ihlal edilmiştir”denilen suç duyurusu metninde, kamu görevlilerinin görevlerini kötüye kullandıkları ifade edilerek haklarında kamu davası açılması talep edildi.

TTB, suç duyurusunun ardından Ankara Adliyesi önünde basın açıklaması yapmak isteyen sivil toplum örgütleri, valiliğe başvuruda bulunulmadığı gerekçesiyle polis tarafından engellendiğini belirtti.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı, polis amirlerine Dünya İnsan Hakları Günü’nde olduklarını hatırlatarak “Bugün bile bir hak ihlaline yol açmanız hem suç hem de utanç verici” dedi.