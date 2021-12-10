BIST 2.030
DOLAR 13,89
EURO 15,68
ALTIN 797,47
HABER /  GÜNCEL

Ankara Valiliği'nden öğrencilerin 'Barınamıyoruz' eylemine izin yok

Ankara Valiliği'nden öğrencilerin 'Barınamıyoruz' eylemine izin yok

Ankara Valiliği, "12 Aralık 2021 Pazar Günü Bütün Gençler Ankara'ya/Barınamıyoruz Hareketi 12 Aralıkta Ankara'ya Gidiyor" çağrısıyla düzenleneceği duyurulan protesto eyleminin uygun görülmediğini bildirdi.

Abone ol

Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan haberlerde, "12 Aralık 2021 Pazar Günü Bütün Gençler Ankara'ya/Barınamıyoruz Hareketi 12 Aralıkta Ankara'ya Gidiyor" çağrısıyla Ankara'ya gelinerek protesto eylemi düzenlenmek istendiği belirtildi.

Açıklamada, "Etkinlikler, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunun 17'nci ve 22'nci maddeleri gereğince, ilimiz sınırları içerisinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk görevinin ifası bakımlarından uygun görülmemiştir. İlan olunur." ifadelerine yer verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
'Adana'da elektriği bedava verin' deyip Zeydan Karalar'a seslendi! Kılıçdaroğlu'na tepki: Herkes bunlara alıştı
'Adana'da elektriği bedava verin' deyip Zeydan Karalar'a seslendi! Kılıçdaroğlu'na tepki: Herkes bunlara alıştı
Tabipler Birliği'nden Sağlık Bakanı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı hakkında suç duyurusu
Tabipler Birliği'nden Sağlık Bakanı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı hakkında suç duyurusu
Kasım 50 yılın en sıcak dördüncü ayı oldu
Kasım 50 yılın en sıcak dördüncü ayı oldu
Kahramanmaraş'ta yaşandı! Torununun ölüm haberini alınca kalp krizinden yaşamını yitirdi
Kahramanmaraş'ta yaşandı! Torununun ölüm haberini alınca kalp krizinden yaşamını yitirdi
Fabrika işçisinin kopan eli 5 saatlik operasyonla yerine dikildi
Fabrika işçisinin kopan eli 5 saatlik operasyonla yerine dikildi
Kanuni sondaj gemisi yeni görevinde
Kanuni sondaj gemisi yeni görevinde
Yasa tasarısı kabul edildi! Aşı zorunluluğu getiriliyor: Belge sunulması zorunlu
Yasa tasarısı kabul edildi! Aşı zorunluluğu getiriliyor: Belge sunulması zorunlu
1994 model Tofaş Şahin S'e Audi A80 motoru takıp satışa çıkardı
1994 model Tofaş Şahin S'e Audi A80 motoru takıp satışa çıkardı
Stokçuluktan ilk ceza kesildi! İzmir'de otomobil bayisine rekor ceza! Erdoğan duyurmuştu
Stokçuluktan ilk ceza kesildi! İzmir'de otomobil bayisine rekor ceza! Erdoğan duyurmuştu
Hastane randevusunu nasıl öğrenebilirim nereden bakılır?
Hastane randevusunu nasıl öğrenebilirim nereden bakılır?