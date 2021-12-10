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İngiliz ekonomisinin büyümesi beklentinin altında

İngiliz ekonomisinin büyümesi beklentinin altında

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi’nin verilerine göre, ülkede bu yılın ekim ayında Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın (GSYH) büyümesi yüzde 0,4 olan beklentinin altında kalarak yüzde 0,1 seviyesinde artış kaydetti.

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İngiliz ekonomisinin bu yılın ekim ayındaki büyümesi beklentinin altında gerçekleşti.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi’nin (ONS) verilerine göre, ülkede bu yılın ekim ayında Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın (GSYH) büyümesi yüzde 0,4 olan beklentinin altında kalarak yüzde 0,1 seviyesinde arttı.

ONS açıklamasında, İngiliz ekonomisinin yaklaşık yüzde 80’lik kısmını oluşturan hizmet sektörünün ise bu yılın ekim ayında yüzde 0,4 büyürken, inşaat sektörünün yüzde 1,8 daraldığı bildirildi.

Açıklamada, ekim ayında hizmet sektöründe aylık bazda görülen büyümenin büyük kısmının sağlık hizmetlerinde görülen canlanmadan kaynaklandığı, imalat sektöründe ise bir önceki aydaki seviyenin korunduğu, büyüme yada daralmanın yaşanmadığı kaydedildi.

ONS Başekonomisti Grant Fitzner, bazı sektörlerde salgın öncesindeki ekonomik aktivite seviyesine erişildiğini belirtirken, ekim ayında restoranlara olan talebin azalması, inşaat sektöründe ham madde erişiminde sıkıntıları yaşanması nedeniyle büyümenin baskılandığını kaydetti.

İngiliz Endüstri Konfederasyonu (CBI) Baş ekonomisti Alpesh Paleja ise, “Büyüme ekim ayında hayal kırıklığına uğrattı.” ifadesini kullandı.

Paleja, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) varyantı Omicron’un ekonomi üzerinde etkisine ilişkin endişelerin arttığını belirterek, “Virüs ve çeşitleriyle yaşamayı öğrenirken, normal yaşam ve kısıtlamalar arasındaki sıkışmayı azaltarak hayatımızda bir tutarlılık yaratmalı ve güven inşa etmeliyiz.” değerlendirmesinde bulundu.

Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak ise, “İyileşmeye giden yolda tümsekler olabileceğini her zaman kabul ettik. Ancak aldığımız erken önlemler, devam eden 400 milyar sterlinlik ekonomik destek paketimiz ve aşı programımız, ekonomimizi yolunda tutmak için iyi bir konumda olduğumuz anlamına geliyor.” ifadelerini kullandı.

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