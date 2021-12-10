ABD'de enflasyon 39 yılın en yüksek seviyesinde

ABD'de Kasım ayına ilişkin enflasyon verileri açıklandı. Buna göre yıllık enflasyon yüzde 6,8 oldu. Bu rakam 1982 yılından bu yana en yüksek enflasyon rakamı olarak kaydedildi.

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ABD'de Kasım ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,8 artış kaydetti.

Söz konusu veri 1982'den bu yana en yüksek artışa işaret etti.

Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi TÜFE'nin yıllık bazda yüzde 6,8 artması yönündeydi.

Aylık bazda bakıldığında ise enflasyonun yüzde 0,8 olarak kaydedildiği görüldü.

Ankette enflasyonun bir önceki aya göre ise yüzde 0,7 olması bekleniyordu.

Çekirdek enflasyon göstergesi olan gıda ve enerji hariç enflasyon yıllık bazda yüzde 4,9 ile beklentilere paralel gerçekleşti. Aylık çekirdek enflasyon da yüzde 0,5 ile beklentiler doğrultusunda gerçekleşti.

Verinin açıklanmasından önceki akşam açıklamalarda bulunan Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Brian Deese, kasım verilerinin son dönemde enerji maliyetlerinde ve emtiada yaşanan düşüşleri yansıtmayacağını söylemiş ve bu etkilerin daha sonraki verilerde görüleceğine işaret etmişti.

Enflasyonun Amerikan halehalkının cüzdanlarını etkilediğini belirten Deese, uzmanların ortak görüşünün fiyat artışlarının 2022’de ılımlı hale geleceği yönünde olduğunu kaydetmişti.

Enflasyondaki tablo Fed'i şahinleştirdi

Aralarında Ellen Zentner’in de olduğu Morgan Stanley ekonomist ve stratejistleri, büyümenin sağlam olduğu, istihdam piyasası koşullarının güçlenmeye devam ettiği bir ortamda Fed Başkanı Jerome Powell dahil çok sayıda merkez bankası yetkilisinin yükselen enflasyondan duyulan rahatsızlık nedeniyle daha şahin bir politika duruşu benimsemeye başladığına işaret etmişti.

Kurumun enflasyon rakamları açıklanmadan önceki gün yayımlanan raporunda, “Fed beklentimizi güncelliyoruz ve Federal Açık Piyasa Komitesi’nin faizleri, bir önceki tahminimizden iki çeyrek öne çekerek, Eylül 2022’de artırmaya başlayacağını öngörüyoruz” denilmişti.