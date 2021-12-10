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NATO'nun mali kaynaklar açıklamasında Türkiye vurgusu

NATO'nun mali kaynaklar açıklamasında Türkiye vurgusu

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO'nun Avrupa savunması için önemine dikkat çekerek birliğin mali kaynaklarının yüzde 80'inin Türkiye, ABD, Kanada ve İngiltere'den geldiğini vurguladı. Stoltenberg, "Bu ülkelerle birlikte olunmalı" dedi.

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'nın doğusunda yaşanan gerilim konusunda Rusya'nın gerilimi düşürmesi, Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermesi ve demokrasiye geri dönmesi gerektiğini belirtti.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Savunma Bakanı Florence Parly ve Stoltenberg, başkent Paris'te Dışişleri Bakanlığındaki görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Stoltenberg, görüşmede Rusya'nın Ukrayna’da "askeri olarak güçlenmesi" konusunu ele aldıklarını belirtti.

Ukrayna'nın doğusunda yaşanan gerilime ilişkin, "Rusya gerilimi düşürmeli, Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermeli ve demokrasiye geri dönmeli." ifadesini kullanan Stoltenberg, diplomatik ve siyasi bir çözümün bulunması gerektiğini, bu anlamda ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki diyalogdan memnun olduğunu kaydetti.

Stoltenberg, NATO müttefiklerinin bu konuda görüşmeye devam edeceğini söyledi.

Avrupa ülkelerinin kıtanın güvenliği konusunda katkıları bulunduğunu ifade eden Stoltenberg, "ABD son yıllarda Avrupa'daki (askeri) varlığını artırdı. Bu, herkesin çıkarına." dedi.

Stoltenberg, Ukrayna'nın NATO'nun üyesi olmasına rağmen tüm müttefiklerin bu ülkenin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklediğini söyledi.

Müttefiklerin Ukrayna'ya siyasi destek de verdiğini ifade eden Stoltenberg, Ukrayna'nın NATO üyesi olup olmamasıyla ilgili kararın bu ülkeye ait olduğunu söyledi.

Stoltenberg, Ukrayna'nın üyelik için başvurduğunda buna NATO üyesi 30 ülkenin karar vereceğini, diğer ülkelerin buna müdahil olamayacağını belirtti.

Türkiye vurgusu

NATO ile AB arasındaki iş birliğinin güçlendirildiğini ifade eden Stoltenberg, NATO'nun Avrupa'nın savunması için önemli olduğunu, NATO'nun mali kaynaklarının yüzde 80'inin AB üyesi olmayan Türkiye, ABD, Kanada ve İngiltere'den geldiğini vurguladı.

Stoltenberg, bu ülkelerle hep birlikte olunması gerektiğini, böylece barışı tesis edebileceklerini kaydetti.

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