Elazığ'da 18 yıl önce öldürülen kişinin cesedi tarlada gömülü bulundu

ELAZIĞ'da 18 yıl önce kaybolduğu iddia edilen, polis ekiplerince öldürüldüğü ortaya çıkarılan kişinin cesedine bir tarlada ulaşıldı.

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Rızaiye Mahallesi'nde yaşayan ve 2003 yılında hakkında kayıp başvurusu yapılan 3 çocuk babası Ruhi Canpolat'ın (38) bulunamaması üzerine cinayete kurban gitmiş olabileceği şüphesiyle 10 ay önce yeniden açılan dosya kapsamında Canpolat'ı öldürdüklerini itiraf eden C.Ş, A.Ş. ve T.Ş'nin ifadeleri doğrultusunda cesedin bulunması için çalışma başlatıldı.

Polis, Canpolat'ın cesedini zanlıların itirafları doğrultusunda merkeze bağlı Sarıçubuk köyündeki bir tarlaya gömülü olarak buldu.

Ne olmuştu?

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Canpolat'ın bulunamaması üzerine, öldürülmüş olabileceği şüphesiyle savcılık kararıyla dosyayı yeniden açmış, yaklaşık 10 ay boyunca titizlikle yürütülen çalışmalar neticesinde olayla ilgili 2'si kadın 9 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Canpolat'ı öldürdüklerini itiraf ettikleri öğrenilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından 7 Aralık'ta adliyeye sevk edilmiş, zanlılardan C.Ş, A.Ş. ve T.Ş. sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanmış, diğerleri serbest bırakılmıştı.