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Çiftçiden tahsil edilen gelir vergisi ve faizi iade edilecek

Çiftçiden tahsil edilen gelir vergisi ve faizi iade edilecek

Tarımsal destek ödemeleri üzerinden tahsil edilen gelir vergisi ve faizi çiftçilere iade edilecek.

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Kamu kurum ve kuruluşları tarafından 1 Ocak 2016 tarihi ve sonrasında yapılan tarımsal destek ödemeleri üzerinden tahsil edilen gelir vergisi ve faizi çiftçilerin düzeltme zamanaşımı süresi içerisinde başvurmaları halinde iade edilecek.

Resmi Gazetede yayımlanan ve 315 seri numaralı gelir vergisi genel tebliğinde değişiklik yapan tebliğle eklenen geçici maddeye göre iade için çiftçilerin dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri gerekiyor.

Madde hükümlerinden yararlanmak üzere vazgeçilen davalarla ilgili olarak daha önce verilmiş ve kanun yolu tüketilmemiş kararlar uyarınca taraflara tebliğ edilip edilmediğine bakılmaksızın işlem yapılmayacak ve idarece açılmış davalar sürdürülmeyecek.

Hakkında kesinleşmiş yargı kararı bulunanların iade talepleri madde hükmünden yararlanamayacak.

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