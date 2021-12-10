Afyonkarahisar'da zehirli yiyecekler ile hayvan katliamı

AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesinde köpek, kedi, horoz ve tavuklarında aralarında olduğu 15'e yakın hayvan çeşitli yiyeceklerle zehirlenerek telef edildi. Çok sayıda hayvanın telef olduğu olayın ardından jandarma inceleme başlattı.

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AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesine bağlı Akkonak köyünde meydana gelen korkunç olayda; İskender Öztürk, hamile olan köpeğini evinin önünde telef olmuş şekilde görünce Çay Belediyesini arayarak yardım istedi. Olaydan birkaç saat sonra mahallede art arda hayvan telefleri yaşanmaya başlandı.

Olayda 5 köpek, 2 kedi, horoz ve tavuklarında bulunduğu çok sayıda hayvanın telef olması üzerine Çay İlçe Jandarma Komutanlığı ile Çay İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Bölgeye gelen ekipler yaptıkları incelemelerin ardından hayvanların zehirlenerek telef edildiklerini belirledi. Hayvanların çöp konteynırları kenarlarına bırakılan et ve çeşitli zehir yiyecekler ile zehirlendikleri tespit edildi.

Olay sonrası Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hayvanların nasıl zehirlendiklerinin belirlenmesi için çeşitli numuneler alırken olayla ilgili başlatılan inceleme ise sürüyor.