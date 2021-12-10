BIST 2.035
DOLAR 13,84
EURO 15,69
ALTIN 793,82
HABER /  GÜNCEL

İstanbul'daki gece kulübü Reina saldırısının zanlısı Kırgızistan'da yakalandı

İstanbul'daki gece kulübü Reina saldırısının zanlısı Kırgızistan'da yakalandı

İstanbul'daki gece kulübüne düzenlenen terör saldırısıyla bağlantılı olduğu düşünülen kişi Kırgızistan'da yakalandı.

Abone ol

Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi, İstanbul'da bir gece kulübüne düzenlenen terör saldırısıyla bağlantılı olduğu düşünülen kişinin Kırgızistan'da düzenlenen operasyonda yakalandığını duyurdu.

Milli Güvenlik Devlet Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, terörle mücadele operasyonu sonucunda yabancı uyruklu M.Ş.R'nin gözaltına alındığı belirtildi.

İstihbarat tarafından gözaltına alınan kişinin, İstanbul'da 2017'de bir gece kulübünde 18 ülkeden 39 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısıyla bağlantılı olduğunun düşünüldüğü aktarıldı.

İstanbul Ortaköy'de 2017'de gece kulübüne düzenlenen saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul Merter tekstil piyasasında etiketler dolara dönüştü
İstanbul Merter tekstil piyasasında etiketler dolara dönüştü
Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!
Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu ay 173 milyon lira SED ödemesi yapacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu ay 173 milyon lira SED ödemesi yapacak
MHP lideri Bahçeli'den, Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözler
MHP lideri Bahçeli'den, Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözler
Çiftçiden tahsil edilen gelir vergisi ve faizi iade edilecek
Çiftçiden tahsil edilen gelir vergisi ve faizi iade edilecek
Afyonkarahisar'da zehirli yiyecekler ile hayvan katliamı
Afyonkarahisar'da zehirli yiyecekler ile hayvan katliamı
Rusya'da Türkiye'nin İHA ve SİHA'larından övgüyle bahsedildi
Rusya'da Türkiye'nin İHA ve SİHA'larından övgüyle bahsedildi
Edirne'de nehirlerin debilerini artıran yağışlar barajları doldurdu
Edirne'de nehirlerin debilerini artıran yağışlar barajları doldurdu
Türk cumhuriyetlerinin Türkiye'den gelen TIR'ları engellediği ortaya çıktı
Türk cumhuriyetlerinin Türkiye'den gelen TIR'ları engellediği ortaya çıktı
Elazığ'da 18 yıl önce öldürülen kişinin cesedi tarlada gömülü bulundu
Elazığ'da 18 yıl önce öldürülen kişinin cesedi tarlada gömülü bulundu