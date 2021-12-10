Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!

Avrupa Ligi'nde grubunu 3. sırada tamamlayan ve Konferans Ligi'ne play-off turundan katılmaya hak kazanan Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu.

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Avrupa Ligi'nde Olympiakos, Eintracht Frankfurt ve Royal Antwerp'in bulunduğu grupta 3. olan Fenerbahçe turnuvaya veda etti. Konferans Ligi'ne play-off turundan katılacak temsilcimizin muhtemel rakipleri belli oldu.

Fenerbahçe'nin play-off turundaki olası rakipleri, Konferans Ligi'nde grubunu 2. bitiren takımlar olacak. Eleme usulü oynanacak maçlarda temsilcimiz kazanan taraf olması durumunda son 16 turuna yükselecek.

Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri şöyle:

Maccabi Tel-Aviv (İsrail)

Partizan (Sırbistan)

Bodo/Glimt (Norveç)

Randers (Danimarka)

Slavia Prag (Çekya)

PAOK (Yunanistan)

Vitesse ya da Tottenham

Karabağ (Azerbaycan)

KURA ÇEKİMİ 13 ARALIK'TA

UEFA Konferans Ligi'nde Play-Off kuraları 13 Aralık'ta çekilecek ve Fenerbahçe'nin rakibi belli olacak. Play-Off maçları ise 17 ve 24 Şubat tarihlerinde eleme usulüne göre oynanacak.