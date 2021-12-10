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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu ay 173 milyon lira SED ödemesi yapacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu ay 173 milyon lira SED ödemesi yapacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi ailelere çocuklarının okul masrafları ve diğer gereksinimlerini karşılamaları için aralık ayında 173 milyon lira Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yapılacağını bildirdi.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının toplumun dezavantajlı kesimlerine yönelik birçok sosyal hizmet modeli bulunduğu belirtti.

Sosyal hizmet modellerinden birinin de ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) olduğunu ifade eden Yanık, SED ile çocukların ihtiyaçlarının karşılanmasının hedeflendiğini dile getirdi.

SED hizmeti ile aile bütünlüğünün korunmasını da amaçladıklarını belirten Yanık, şöyle devam etti:

"Ekonomik nedenlerle çocuklarımızın ailelerinden koparak farklı ortamlarda büyümeleri yerine kendi ailelerinin yanında, tüm ihtiyaçları karşılanarak sağlıklı bir şekilde geleceğe hazırlanmalarına önem veriyoruz. SED hizmeti alan ailelerimiz çocuklarının başta eğitim olmak üzere diğer ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Böylece hem aile birlikteliği sağlıyoruz hem de çocuklarımıza fırsat eşitliği için imkan oluşturuyoruz. Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetimizle bu ay ihtiyaç sahibi ailelerimizin hesaplarına çocukları için toplam 173 milyon lira yatıracağız."

Yanık, SED ödemesinin çocuk başına ortalama 1259 lira olduğuna işaret ederek ödemelerin 15 Aralık'a kadar devam edeceğini kaydetti.

SED hizmetinden halen 139 bin çocuğun yararlandığını aktaran Yanık, 2021'de 1 milyar 960 milyon lira SED ödemesi yapıldığını belirtti.

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