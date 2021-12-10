Rusya'da Türkiye'nin de katılımıyla Güney Kafkasya toplantısı gerçekleştirildi

TÜRKİYE Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in önerisinin ardından Rusya'nın başkenti Moskova'da Türkiye, Rusya, İran, Azerbaycan, Ermenistan temsilcilerinin katılımıyla Güney Kafkasya konulu toplantı yapıldı. Daha önce toplantı için çağrı yapılan Gürcistan ise toplantıya katılmadı.

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TÜRKİYE Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in son görüşmesinde Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik 3+3 formatında toplantı çağrısının ardından Rusya'nın başkenti Moskova'da Türkiye, Rusya, İran, Azerbaycan ve Ermenistan temsilcilerinin katılımıyla toplantı yapıldı. Gürcistan tarafı toplantıya temsilci göndermedi.

Toplantıya Türkiye adına Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Halev Halefov, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Alireza Hagigian ve Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Vahe Gevorgyan katıldı.

Toplantıya dair açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı görüşmede çok taraflı bölgesel işbirliğinin geliştirilmesine yönelik umutların ele alındığını belirterek, "Platformun çalışmasını tüm katılımcıları ilgilendiren pratik konulara odaklamak için bir anlaşmaya varıldı. Bunlar arasında güven artırıcı önlemler, ticaret, ekonomik, ulaşım, kültürel ve insani işbirliği ve ortak zorluk ve tehditlerin ele alınması yer alıyor" ifadelerini kullandı.

Açıklamada ayrıca toplantıya katılan 5 ülke temsilcisinin Gürcistan'a bir sonraki toplantı için temsilci gönderme çağrısını yinelediği aktarılırken tarafların yeni müzakere tarihi için bakanlıklar düzeyinde ortak çalışma kararı aldığı ifade edildi.