Stok yaparak piyasaya mal vermeyenlere rekor ceza kesilecek

Stok yaparak piyasaya mal vermeyen üretici, tedarikçi ve perakendicilere yönelik TBMM'ye sunulacak yasada cezanın alt sınır 100 bin lira olurken üst sınırı ise 2 milyon TL'ye çıkarılacak.

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Türkiye'nin gündeminde temel gıda ürünlerinde ve akaryakıttaki zamlar var. Dünya genelinde yaşanan tedarik zinciri sorunu ve enerji fiyatlarının artışı yanında Türkiye'deki kur yükselişi bu zamları daha da artırdı.

Somut nedenlerle yapılan fiyat artışının yanında durumdan faydalanmak isteyen bazı fırsatçılar ise kur artışını bahane ederek ya fahiş fiyatlar uyguluyor ya da mallarını depolarında saklayarak piyasaya ürün vermiyor.

Bu da kamuoyunda tepkilere neden oluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti bu konuda harekete geçti.

"Ciddi manada üzerlerine gideceğiz"

Erdoğan Katar ziyaretinden dönerken yaptığı açıklamalarda bu konuya dikkat çekti ve stokçuların üzerine gideceklerini söyledi.

Erdoğan, "Tabii şu anda kimi ürünlerde görülen fiyat artışlarının bir sebebi küresel emtia fiyatlarının yükselişiyken, bir sebebi de maalesef piyasadaki açgözlü fırsatçılardır. Bu özellikle de stokçuluktan kaynaklanıyor. Şimdi bu bütçe müzakerelerinden sonra hemen bir yasal düzenleme yapacağız ve bu stokçuların üzerine ciddi manada gideceğiz.

"Hem mallarına el koyacağız hem ceza vereceğiz"

Bundan sonraki süreçte cezai müeyyidelerin çok daha yüksek olacağının sinyalini şimdiden veriyorum. Bunu bilsinler ve bu stokçuluğa tevessül etmesinler. Hem ellerindekine el koyacağız hem de cezai müeyyideleri yüksek tutacağız. Stokçuluk bizim dinimizde de haramdır. Bunun adı ihtikardır. Buna fırsat veremeyiz." demişti.

Bu ay içinde düzenleme yasalaşacak

Harekete geçen AK Parti hazırlıklarını tamamladı. Hazırlanan düzenleme bugün veya yarın TBMM'ye sunulacak.

Yeni düzenlemenin bu ay bitmeden bütçe görüşmelerinin hemen ardından Meclis'ten geçerek yasalaşması bekleniyor.

Ceza üst sınırı yükseltilecek

Yasalaşacak düzenleme kapsamında, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunan üretici, tedarikçi ve perakende işletmelere verilen 50 bin ila 500 bin TL arasındaki cezanın alt ve üst sınırlarını yükseltecek bir değişiklik yapılacak.

Buna göre stokçuluk yapanlara verilen para cezasının alt sınırı 100 bin olurken üst sınırı ise 2 milyon TL'ye çıkarılacak.

Mala el koyma mevcut yasada var

Bu kapsamda marketlere satış sınırı konulmasına ilişkin bir düzenlemenin gündemde olmadığına, stok mallara el konulmasına ilişkin düzenlemenin ise mevcut yasada zaten yer aldığına dikkat çekti.

Yerli yatırımcı teşvik edilecek

Son olarak 9 maddelik torba kanun teklifinde stokçularla ilgili tek maddelik bir düzenleme de yer alacak.

Torba kanunda ayrıca enerji alanında yatırımcının önünü açacak, yerli yatırımcıyı teşvik edecek düzenlemeye yer verilecek.

Teklifte ayrıca aralarında Mersin ve Antalya gibi önemli limanların da bulunduğu 20'den fazla limanın işletme sürelerinin ihalesiz 49 yıla uzatılmasını öngörülen düzenleme yer alacak.