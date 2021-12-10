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İstanbul Merter tekstil piyasasında etiketler dolara dönüştü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İstanbul Merter tekstil piyasasında etiketler dolara dönüştü

İSTANBUL'da tekstilin merkezi konumunda bulunan Merter'de toptancı ve perakende ürün satan bazı dükkanlar etiketlerini dolara çevirdi.

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İSTANBUL Merter tekstil piyasasında döviz cinsi hammadde alıp Türk lirası (TL) olarak satış yapan bazı esnaflar etiketlerini dolara dönüştürdü. Uzun yıllardır toptan ürünlerde dolar bazlı satışlar iç ve dış piyasaya toptan olarak yapılıyordu. Son dönemde ise dövizdeki dalgalanma sonucu iç piyasaya da dövizle satışlar yapılmaya başladı.

Esnaf Abuzer Güzel,  "Merter'de tekstil esnafı çok uzun yıllardır dolar endeksli satış yapıyordu. Bu bölgelerde ihracat da yapılıyor. Dövizdeki dalgalanma yüksek olduğunda dolar ile alıp TL ile satış yaptığımızda aldığımız malı tekrar yerine koyamıyoruz" dedi.

Dolar etiketlerine ilişkin konuşan bir başka esnaf, "Hammadde dolar bazlı ithal edildiği için bazı dükkanlarda dolar etiketi koyuldu. İthal edilen hammadde dolar olarak alındığında üretilen ürünü burada dolara endekslememiz gerekiyor. TL olarak sattığımızda dövizde dalgalanma olduğunda sattığımız ürünü yerine koyamıyoruz" diye konuştu.

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