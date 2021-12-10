Türkiye 10 Aralık 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 347 bin 232 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 18 bin 561 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 121 milyon 532 bin 728'e yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 10 Aralık 2021 Cuma günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 347 bin 232 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 18 bin 561 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 25 bin 129 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "Kovid-19'a yakalanma endişesi giderek azalıyor. Aşılarını tamamlamış ve tedbirli davranan gençler için bu anlaşılabilir. Fakat risk grubunda bulunan ileri yaştakiler, kronik hastalığı olanlar yine yüksek hassasiyet göstermeli. Aşıları eksik olan herkes aşılarını tamamlamalı" değerlendirmesinde bulundu.