Adalet Bakanlığı'na 12 bin personel alınacak

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 2022'de sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Bakan Gül, yeni yılda 12 bin yeni personel alınacağını söyledi.

Abone ol

TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmelerinde konuşma gerçekleştiren Adalet Bakanı Abdulhamit Gül 2022 yılında 12 bin yeni personel alımı gerçekleştirileceğini duyurdu.

TBMM bütçe görüşmelerinde konuşan Bakan Gül özetle şunları söyledi:

“'Vatandaşımıza güven esastır' ilkesi gereğince, taahhütle serbest kalma imkânı da, vatandaşımızın itibar, onur ve haysiyetini korumaya yönelik reformlarımızdan biridir. Bu kapsamda, sırf ifade almak üzere gece yarısı gözaltına alma, otelden, havaalanından yakalama gibi işlemlere son verdik. Düzenlemenin yürürlüğe girdiği 14 Temmuz 2021 tarihinden bu yana sadece 5 ayda 11 bin 67 vatandaşımız taahhüt vererek serbest kalmıştır.

İstanbul Havalimanı'na adliye

İftiharımız İstanbul Havalimanı'na bir adliye kurduk. Hizmetin verilmeye başlandığı 11 Şubat 2020 tarihinden bugüne 14 bin 200 vatandaşımız bu kolaylıktan yararlandı.

İnternette erişim engelleme

İnternette erişimin engellenmesi kararlarının, internet sitesinin tümü için değil, sadece hukuka aykırı içerikle ilgili olarak uygulanmasını da yine bu yaklaşımla hükme bağladık. İfade özgürlüğünü ilgilendiren mahkeme kararlarının istinaf mahkemelerinden sonra bir kez de Yargıtay tarafından incelenmesini sağlayan değişiklik yaptık.

Yaklaşık 35 bin vatandaşımız bu düzenlemeden yararlandı ve dosyaları istinafta kesinleşmişken yeniden açılarak Yargıtay’a gitti. Yine, bu yıl kanunlaşan Dördüncü Yargı Paketimizde hak ve özgürlük temelli bir bakış açısıyla adli kontrol tedbirini de revize ettik.

"12 bin yeni personel alacağız"

2022 yılı içerisinde kamu personeline yapılacak 3600 ek gösterge dâhil tüm iyileştirmelerden adliye ve CTE personelimizin de yararlanması konusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi konusunda da somut neticeleri 2022 yılında alacağımıza inanıyoruz. Fazla mesai ücretinin kapsamını ve miktarını artıracak ilave düzenleme üzerinde çalışıyoruz. Bunların yanında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda adalet hizmetleri sınıfı oluşturulması doğrultusunda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2022 yılında teşkilatımıza 12 bin yeni personel alacağız.”