Hatayspor konuk olduğu Altay'ı devirdi

Süper Lig'de 16. haftanın açılış maçında Hatayspor, deplasmanda Altay'ı 2-1 mağlup etti. Bu galibiyetin ardından puanını 29'a yükselterek ikinci sıraya yerleşen Hatayspor, gelecek hafta lider Trabzonspor'a konuk olacak. 18 puanla kendisine 14. sırada yer bulan Aktay ise Giresunspor deplasmanına gidecek.Abone ol
Karşılaşmanın 11. dakikasında Murat Akça'nın müdahale edemediği topu yakalayan Diouf'un pasıyla meşin yuvarlakla buluşan Adekugbe'nin şutunda İbrahim Öztürk pozisyonu uzaklaştırdı.
21. dakikada Altay öne geçti. Hataysporlu oyuncuların uzaklaştırmak istediği topu kapan Kappel'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Pinares'in güzel şutunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0
38. dakikada Ribeiro'nun sol kanattan yaptığı ortada arka tarafta Fatih'in kafa vuruşuyla indirdiği topla kale önünde buluşan Diouf'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1
Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü 1-1 berabere bitti.
Müsabakanın 49. dakikasında topla bir süre ilerleyen Ribeiro'nun ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta kaleci Lis'in engellediği topu savunma oyuncuları kornere uzaklaştırdı.
70. dakikada ceza sahası içinde sol çapraz pozisyonda topla buluşan Adekugbe'nin şutunda top yandan dışarı gitti.
71. dakikada hızlı gelişen Hatayspor atağında sağ kanattan ceza sahasına giren Diouf'un şutunda kaleci Lis'in de müdahale ettiği top direkten döndü. Meşin yuvarlakla buluşan Saint Louis'in şutunda top dışarı çıktı.
75. dakikada Hatayspor öne geçti. Sağ kanattan Lobjanidze'nin yaptığı ortada kale önünde Saint Louis yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-1
84. dakikada ceza sahası içinde İbrahim Öztürk'ün Lobjanidze'ye yaptığı müdahalenin ardından hakem Mete Kalkavan penaltı kararı verdi. 86. dakikada Diouf'un penaltı vuruşunda kaleci Lis topu uzaklaştırdı.
Karşılaşma Hatayspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Altay: 1 - 2 :Hatayspor
Stat: Alsancak Mustafa Denizli
Hakemler: Mete Kalkavan, Mehmet Salih Mazlum, Furkan Ürün
Altay: Lis, Tolga Ünlü, İbrahim Öztürk, Murat Akça, Naderi (Dk. 74 Paixao), Kappel, Ceyhun Gülselam (Dk. 88 Ahmed Rayan), Thiam, Rodriguez (Dk. 88 Thaciano), Pinares, Bamba
Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet Çörekçi, Fatih Kurucuk, Burak Öksüz, Adekugbe, Ribeiro, Sackey, Falette, Saint Louis, Kamara (Dk. 68 Lobjanidze), Diouf
Goller: Dk. 21 Pinares (Altay), Dk. 38 Diouf, Dk. 75 Saint Louis (Atakaş Hatayspor)
Sarı kartlar: Dk. 18 Kamara, Dk. 40 Sackey, Dk. 43 Ömer Erdoğan (Teknik direktör), Dk. 69 Diouf (Atakaş Hatayspor), Dk. 18 Rodriguez, Dk. 43 Kappel, Dk. 45 Tolga Ünlü (Altay)