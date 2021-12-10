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Türkiye-Suriye sınırında petrol keşfedildi

Türkiye-Suriye sınırında petrol keşfedildi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Türkiye-Suriye sınırında ağır petrol keşfi gerçekleştirildiğini bildirdi.

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Türkiye'nin enerji alanındaki yatırımları meyvesini vermeye devam ediyor. Doğalgaz keşfinden sonra şimdi de Suriye sınırında petrol keşfedildi. Konuyla ilgili Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı bir açıklama yaptı.

TPAO görüntülerle paylaştı
TPAO'nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, yeni keşfe ilişkin şunlar kaydedildi:

"Türkiye-Suriye sınırından yeni keşif. Mardin'in Nusaybin ilçesinin 32 kilometre doğusunda yer alan Günyurdu-1 kuyusundaki çalışmalarımız sonucunda 11,8 API değerinde ağır petrol keşfi gerçekleştirdik."

Paylaşımda, söz konusu keşfe ilişkin görüntülere de yer verildi.

11,8 değerinde ağır petrol keşfi tam olarak nedir?
Petrolün sınıflandırması yapılırken dikkate alınan en önemli faktörler, gravitesi (API), vizkozitesi ve içerdiği kükürt miktarı gibi özelliklerdir.

Petrolün kalitesi belirlenirken bu faktörlerden en çok kullanılanı, petrolün akıcılığını değerlendiren API Gravitesidir. Amerikan Petrol Enstitüsü (API) tarafından çıkarılan ve özgül ağırlığa bağlı API Gravitesi tanımı, bütün dünyada petrolün sınıflandırılması için genel kabul görmüştür.

Uluslararası bir birim olan gravite, 10 ila 48 arasında değişmektedir. Hafif, orta ve ağır petrol olarak yapılan sınıflandırmada, sırasıyla, hafif petrol > 31, orta petrol 20 – 31, ağır petrol 10 – 20 API gravite değerlerine sahiptirler.

Daha açıklayıcı ifade etmek gerekirse, kolay akan petrolün yani hafif petrolün API değeri yüksektir.

Ağdalı petrolün yani ağır petrolün ise API değeri düşüktür. Yüksek API gravitesine sahip olan hafif petrol kaliteli petrol olarak nitelendirilirken, düşük API gravitesine sahip olan ağır petrol düşük kaliteli petrol olarak nitelendirilir.

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