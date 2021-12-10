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PKK'ya darbe: 20 terörist etkisiz hale getirildi

PKK'ya darbe: 20 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, üç askerin şehit olduğu saldırının ardından düzenlenen operasyonlarda, Avaşin Basyan bölgesinde 20 teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Avaşin Basyan'da 3 askerimizi şehit edenler de dahil olmak üzere dün 6, bugün 14 toplam 20 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakan Akar, TBMM Genel Kurulu'nda 2022 Bütçe görüşmelerinde yaptığı açıklamada, "Pençe Yıldırım Harekatı Bölgesinde 3 askerimiz Şehit edildi. Havadan ve karadan dün  MİT ile koordineli  şekilde başlattığımız operasyonlarla dün 6, bugün 14 olmak üzere bugün 20 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Şehitlerimizin kanını hiçbir zaman yerde bırakmadık bırakmayacağız. Bu yıl içinde 2 bin 619 terörist etkisiz hale getirildi" ifadelerini kullandı.

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