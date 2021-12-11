Özlem Türeci ve Uğur Şahin 'endişe'lendirdi! 'Güvendeyiz diyemem ama…'

Koronavirüse karşı en etkili aşıyı geliştiren Özlem Türeci ve Uğur Şahin, Omicron varyantıyla ilgili endişelendiren tespitler yaptı. İngiliz Times gazetesine konuşan çift, Omicron varyantıyla ilgili yeni bilgiler ve öngörülerini paylaştı.

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Türkiye'de de kullanılan Pfizer/BioNTech aşısını geliştiren bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin, İngiltere’nin saygın gazetelerinden Times’a konuştu. Türeci-Şahin çifti koronavirüsün gidişatı ve Omicron varyantıyla ilgili açıklama yaptı.

Omicron'a karşı yeni aşı için kulları sıvadık

Omicron varyantına karşı bir aşı geliştirmek için kolları sıvadıklarını söyleyen Özlem Türeci, “Biz asla, ‘görevimiz tamamlandı ve hedefimize ulaştık’ demedik. Virüsün sonsuza dek nasıl evrim geçireceğini öngöremezdik. Şaşırmadık” dedi.

'Azalmış koruma hiç korumadan iyidir'

Uğur Şahin de, “Ben de şaşırmadım. Omicron, Alfa ve Beta varyantıyla kıyaslayınca çok daha farklı bir hikaye ve daha çok endişe verdi. Biz, virüsle yaşamaya devam edeceğimizi ve bunun yeni normal olduğunu söyledik. Ve şimdi bu yeni normali yaşıyoruz” ifadesini kullandı.

'Azalmış koruma hiç korumadan iyidir'

Şahin, “Azalmış koruma oranının hiç korumadan daha iyi olduğunu hatırlamak gerek. Bu hastalık artık korkutucu değil. Elimizde yaşlılarda ölümü büyük ölçüde azaltacak bir alet var. Güvendeyiz diyemem fakat çok daha rahat bir konumdayız” dedi.