ABD'de üniversitede İslam'a saldırı Kur'an sayfalarını yırtıp attılar

ABD’deki Arizona Eyalet Üniversitesi’nin kampüsünde yer alan Hayden Kütüphanesi'nde Kur’an sayfalarının yırtılıp yakıldığı ortaya çıktı.

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ABD’nin Arizona eyaletinde, İslam düşmanlığının geldiği boyutu tüm çıplaklığıyla gözler önüne seren bir gelişme yaşandı. Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre, yaklaşık 75 bin öğrencisi olan Arizona State University’de (ASU) Kur’an sayfaları yırtılıp yakıldı.

ASU Müslüman Öğrenciler Derneği, yaptığı açıklamada, birçok Müslüman öğrencinin ibadet etmeye gittiği Hayden Kütüphanesi'ndeki bir odada çarşamba günü gerçekleştirilen alçakça saldırıyı kınayarak üniversite yetkililerine olayı soruşturma çağrısında bulundu. Polis sözcüsü Adam Wolfe ise "ASU Polis Departmanı’ndan dedektifler mevcut tüm kanıtları topladı ve kararlı bir şekilde ipuçlarını takip ediyor" dedi.

“Bundan korkmayacağız”

ASU yakınlarındaki bir camide imamlık yapan Omar Tawil de öğrencilerin söz konusu olaydan endişe duyduklarını söyleyerek, "Bunun ASU kampüsünde olması talihsiz bir durum, ancak korkunun kalplerimize yerleşmesine izin vermeyeceğiz ve bundan korkmayacağız" şeklinde konuştu.