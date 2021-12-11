Bomba öneri! Meclis’te şiddet uygulayanın milletvekilliği düşürülsün! Alpay Özalan'ın abisi yok mu?

Habertürk yazarı Kübra Par'dan Meclis'te yaşanan yumruklu kavgalarla ilgili bomba bir öneri geldi. "Meclis’te şiddet uygulayanların milletvekilliği düşürülmeli" diyen Kübra Par, TBMM Genel Kurulu'ndaki kavgalarda öne çıkan AK Parti Milletvekili Alpay Özalan için de "O'na nasihat verecek bir abisi yok mu?" diye sordu.

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Meclis Genel Kurulu'nda 2022 yılı bütçe tasarısının görüşmelerinde sık sık kavga çıktı, oturumlara sık sık ara verildi. Özellikle AK parti Milletvekili Alpay Özalan'ın yumruk fotoğrafı en çok gündemde kalan olay oldu. Habertürk yazarı Kübra Par, Meclis'te şiddet uygulayanın milletvekilliğinin düşürülmesi gerektiğini söylerken, Alpay Özalan'la ilgili sözleri de yeni bir tartışma başlatacak gibi... İşte Kübra Par'ın yazısının ilgili bölümleri...

Meclis’te birbirinizi yumruklayacağınız boks ringi değil!

Yüce Meclis sizin her kafanız attığında birbirinizi yumruklayacağınız boks ringi değil. Öfkenize hâkim olamıyorsanız o sıralarda oturmayın.

Çoluk çocuk 80 milyon televizyon karşısında sizi izlerken, her gün yüzlerce kadın sizin gibi öfkesine hâkim olamayan adamların şiddetine uğrarken üstelik.

Lidere 'bak nasıl mücadele ettim' havası atmak için...

Liderlerinize “Bakın nasıl da rakip partinin milletvekilleriyle mücadele ettim” havası atmanız için maaş ödemiyor bu millet size.

Disiplin cezası falan yetmez, şiddet uygulayan isimlerin milletvekilliğinin düşürülmesi için yeni bir yasa çıkarılmalı.

Şiddetle mücadele konusunda samimi olan her parti de bu kararın altına imza atmalı.

Alpay Özalan sırtını sıvazlayanlara aldanmasın

Muhalefetle ilgili her türlü meselede sosyal medyada en sert mesajları o yazıyor.

Bütün polemiklere üst perdeden katılıyor.

Muhalefet lideri TBMM’de konuşurken en fazla lafı o atıyor.

Yetmiyor bir de milletvekili yumrukluyor.

Bu yaptıkları karşısında sırtını sıvazlayanlar varsa bile onlara aldanmasın.

O’na nasihat verecek bir abisi yok mu?

Sürekli öne atılarak siyasette avantaj elde edeceğini sanmasın.

Şu kısa gazetecilik hayatımda Alpay gibi kaç ismin bu tür tavırları nedeniyle hızla kendi kariyerinin sonunu getirdiğini gördüm.

Yok mu aklı başında biri “Ağır ol” diyecek?