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S&P, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı görünümünü negatife çevirdi

S&P, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı görünümünü negatife çevirdi

Standard & Poor's yaptığı açıklamada, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin döviz cinsinden kredi notunu "B+" ve yerel para birimi cinsinden kredi notunu "BB-" olarak teyit etti. Kuruluş, Türkiye’nin kredi notu görünümünü ise "durağan"dan "negatif"e çevirdi

Türkiye'nin Döviz cinsinden kredi notunun "B+" ve yerel para birimi cinsinden kredi notunun "BB-" olarak teyit edildiği belirtilen açıklamada, ülkenin kredi notu görünümünün ise "durağan"dan "negatif"e çevrildiği kaydedildi.

Açıklamada, kamu politikasının öngörülebilirliğinin, para politikasının ise etkinliğinin sürdürülebilir ve gelişmiş olduğunun gözlemlenmesi halinde görünümün "durağan"a revize edilebileceği aktarıldı.

Türkiye'nin cari işlemler hesabının Ağustos 2018'den daha güçlü durumda olduğuna işaret edilen açıklamada, hanehalkının tasarruflarını bankalarda tutmayı tercih etmesiyle ise Türk bankacılık sektörüne olan güvenin korunduğunun görüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, Türkiye ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahminin yüzde 8,6'dan yüzde 9,8'e yükseltildiği bildirildi.

Ülke ekonomisinin gelecek yıl ise yüzde 3,7 büyümesinin beklendiğine işaret edilen açıklamada, Türkiye ekonomisinin 2023'te yüzde 3,1 ve 2024'te yüzde 3 büyüyeceğinin öngörüldüğü aktarıldı.

Açıklamada, mal ihracatının güçlü kalmasının beklendiği vurgulanarak, Kovid-19 salgınında Omikron varyantının yeni karantina önlemlerine ve yaygın uluslararası seyahat kısıtlamalarına yol açmadığı varsayılırsa turizmin daha hızlı toparlanmasının destekleyici olabileceği ifade edildi.

S&P'nin açıklamasında, Türkiye ekonomisinin orta vadede ortalama yüzde 3'e yakın büyüyeceği görüşünün korunduğu kaydedildi.

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