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Kırıkkale'de imam nikahlı eşini ve kendisini silahla temizlerken vurdu

Kırıkkale'de imam nikahlı eşini ve kendisini silahla temizlerken vurdu

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde bir kişi, tabancasını temizlediği sırada kazara imam nikahlı eşi ve kendisini yaraladı.

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Kösedurak köyünde ikamet eden K.Ö'nün (39) temizliğini yaptığı tabancanın iddia göre kazara ateş alması sonucu, kendisi ve dini nikahlı karısı G.G. (45) yaralandı.

İhbar üzerine eve jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Koltuk altından yaralanan K.Ö. ile omzundan yaralanan G.G, ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karı kocanın hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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