BİM ürünlere tek tek zam yaptı! BİM'in sütü bile 9 lira oldu İşte zamlı yeni liste

BİM gıda fiyatlarını kalem kalem yükseltti. Sosyal medyada dolaşan listeye göre BİM'in sütü Dost süt bile 9,5 litre oldu.Abone ol
Ekonomik krizle birlikte gıda fiyatlarına art arda zam gelirken BİM market zincirlerinde de etiketler değişti.
Sosyal medya kullanıcılarının paylaştığı fiyat listesinde, 250 gram tereyağının fiyatı 18.90'dan 29.90'a, 600 gram beyaz peynirin fiyatı ise 34.50'den 50.75'e, 1 litre sütün fiyatı 5,9'dan 9,9'a, 1,5 kilogram yoğurdun fiyatı 10,5'tan 15,5 liraya çıktığı görüldü.