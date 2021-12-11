BIST 2.035
DOLAR 13,88
EURO 15,72
ALTIN 795,87
HABER /  EKONOMİ

BİM ürünlere tek tek zam yaptı! BİM'in sütü bile 9 lira oldu İşte zamlı yeni liste

BİM ürünlere tek tek zam yaptı! BİM'in sütü bile 9 lira oldu İşte zamlı yeni liste

BİM gıda fiyatlarını kalem kalem yükseltti. Sosyal medyada dolaşan listeye göre BİM'in sütü Dost süt bile 9,5 litre oldu.

Abone ol

Ekonomik krizle birlikte gıda fiyatlarına art arda zam gelirken BİM market zincirlerinde de etiketler değişti.

Sosyal medya kullanıcılarının paylaştığı fiyat listesinde, 250 gram tereyağının fiyatı 18.90'dan 29.90'a, 600 gram beyaz peynirin fiyatı ise 34.50'den 50.75'e, 1 litre sütün fiyatı 5,9'dan 9,9'a, 1,5 kilogram yoğurdun fiyatı 10,5'tan 15,5 liraya çıktığı görüldü.

ÖNCEKİ HABERLER
İddia CHP'li isimden! Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bir heyet İsrail'e gidecek
İddia CHP'li isimden! Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bir heyet İsrail'e gidecek
Kırıkkale'de imam nikahlı eşini ve kendisini silahla temizlerken vurdu
Kırıkkale'de imam nikahlı eşini ve kendisini silahla temizlerken vurdu
Bomba öneri! Meclis’te şiddet uygulayanın milletvekilliği düşürülsün! Alpay Özalan'ın abisi yok mu?
Bomba öneri! Meclis’te şiddet uygulayanın milletvekilliği düşürülsün! Alpay Özalan'ın abisi yok mu?
Trafik sigortasına indirim talebi! 5 milyon kişi yaptıramıyor
Trafik sigortasına indirim talebi! 5 milyon kişi yaptıramıyor
3 yaşındaki çocukta Omicron mutasyonu çıktı!
3 yaşındaki çocukta Omicron mutasyonu çıktı!
Ankara'da korkunç kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı 6 ölü 3 yaralı
Ankara'da korkunç kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı 6 ölü 3 yaralı
S&P, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı görünümünü negatife çevirdi
S&P, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı görünümünü negatife çevirdi
Kadınlara yönelik taciz ve takibin cezası artacak
Kadınlara yönelik taciz ve takibin cezası artacak
Yatacak yerimiz yok! Mezar fiyatını 20 bin liraya çıkardılar
Yatacak yerimiz yok! Mezar fiyatını 20 bin liraya çıkardılar
Turkovac'ta ilk sonuçlar sevindirici Virüsten koruyor yan etki yok
Turkovac'ta ilk sonuçlar sevindirici Virüsten koruyor yan etki yok