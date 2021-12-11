BIST 2.035
DOLAR 13,88
EURO 15,72
ALTIN 795,87
HABER /  EKONOMİ

Ekmeğe bir zam daha geldi durdurulamıyor! Fırıncılar 6 olsun diyor!

Ekmeğe bir zam daha geldi durdurulamıyor! Fırıncılar 6 olsun diyor!

İstanbul'da geçtiğimiz ay 2,5 liraya çıkan ekmek şimdi de 3,5 liraya çıkarıldı. Fırıncılar 5-6 lira olması gerektiğini söylüyor.

Abone ol

İstanbul Fırıncılar Odası'nın 230 gram olan ekmek fiyatının 2 TL'den 2,5 liraya çıkarılmasını içeren talebi İstanbul Ticaret Odası'nca 10 Kasım'da kabul edilmişti. Ancak fırınlar aradan 1 ay geçmesine rağmen yeni zam yaptı. Geçtiğimiz hafta gramajı 210'a düşürülüp 3 liraya satılan ekmeğe yine zam geldi. Kentte birçok fırın ekmeği 3,5 liraya satmaya başladı. Kadıköy'de fırın işleten Vedat Yılmaz, "Geçen sene 106 liraya aldığım un bu sene 320 lira. Şu anda ekmeğin 5-6 lira olması gerekiyor" dedi.

İstanbul Fırıncılar Odası'nın İstanbul'da ekmek fiyatlarının 2 TL'den 2.5 TL'ye çıkmasını öngören ağustos ayındaki zam talebi, İstanbul Ticaret Odası'nca (İTO) 10 Kasım'da kabul edildi. Kararın üzerinden 1 ay bile geçmemesine rağmen birçok fırın ekmeğe zam yaptı. Geçtiğimiz hafta gramajı 210'a düşürülüp 3 liraya satılan ekmek, yeni bir zamla 3.5 TL'den satılmaya başlandı. Ekmeğin 3.5 liradan satıldığı ilçeler arasında Kadıköy ve Ataşehir de bulunuyor. Fırıncılar ise ekmeğe artan girdi maliyetlerinden dolayı zam yaptıklarını belirtti.

Ekmeğin 5-6 lira olması gerekiyor

Ataşehir'de fırın işleten Alper Sandıkçı girdi maliyetlerinin çok yüksek olmasından dolayı zam yaptıklarını belirterek, "Bizim için bu fiyatlarda ilerde çok ucuz olacak. Fiyatların artması bizi olumsuz etkiliyor. Hem vatandaşa karşı mahcubiyet yaşıyoruz. Bu durumun en mağdurları bizleriz. Un maliyetleri 1 yıl içerisinde yüzde 300 arttı. Yılbaşından sonra fiyatlar artarsa 4-5 lira olabilir. Bu şartlarda giderse birçok fırıncı yakında olmayacak" dedi. Kadıköy'de fırın işleten Vedat Yılmaz ise "Geçen sene 106 liraya aldığım un bu sene 320 lira. Artık un fiyatları 2 ayda bir artıyor. Şu anda ekmeğin 5-6 lira olması gerekiyor. Maalesef müşteriler haklı olarak çok tepki gösteriyor. Elimizde değil artık üretim yapamama durumuna geldik" diye konuştu.

Geçtiğimiz günlerde 2,5 liraydı

230 gram ekmeğin 2,5 liraya satılması gerekirken fırınlar ilan ettikleri gramajın çok daha altında satış yapıldığı ortaya çıktı.

Bahçelievler Belediyesi Zabıta Ekipleri, ilçedeki fırınlarda gramaj, fiyat ve hijyen denetimi yaptı. 230 gram ekmeğin 2,5 liraya satılması gerekirken bazı fırınlarda daha düşük gramajlı ekmeklerin tüketiciye sunulduğu ortaya çıktı.

ÖNCEKİ HABERLER
BİM ürünlere tek tek zam yaptı! BİM'in sütü bile 9 lira oldu İşte zamlı yeni liste
BİM ürünlere tek tek zam yaptı! BİM'in sütü bile 9 lira oldu İşte zamlı yeni liste
İddia CHP'li isimden! Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bir heyet İsrail'e gidecek
İddia CHP'li isimden! Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bir heyet İsrail'e gidecek
Kremlin Sözcüsü: Erdoğan Putin'in beğendiği biri
Kremlin Sözcüsü: Erdoğan Putin'in beğendiği biri
Bomba öneri! Meclis’te şiddet uygulayanın milletvekilliği düşürülsün! Alpay Özalan'ın abisi yok mu?
Bomba öneri! Meclis’te şiddet uygulayanın milletvekilliği düşürülsün! Alpay Özalan'ın abisi yok mu?
Karadeniz'i kötü günler bekliyor! Felaketler artacak
Karadeniz'i kötü günler bekliyor! Felaketler artacak
3 yaşındaki çocukta Omicron mutasyonu çıktı!
3 yaşındaki çocukta Omicron mutasyonu çıktı!
Ankara'da korkunç kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı 6 ölü 3 yaralı
Ankara'da korkunç kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı 6 ölü 3 yaralı
S&P, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı görünümünü negatife çevirdi
S&P, Türkiye'nin kredi notunu açıkladı görünümünü negatife çevirdi
Kadınlara yönelik taciz ve takibin cezası artacak
Kadınlara yönelik taciz ve takibin cezası artacak
Yatacak yerimiz yok! Mezar fiyatını 20 bin liraya çıkardılar
Yatacak yerimiz yok! Mezar fiyatını 20 bin liraya çıkardılar