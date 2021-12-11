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Bebekleri her gece 2'de uyanıyordu Gerçek ortaya çıkınca dehşete düştüler

Bebekleri her gece 2'de uyanıyordu Gerçek ortaya çıkınca dehşete düştüler

Ağ bağlantılı bebek kameraları yüzünden yaşanan güvenlik krizlerine bir yenisi daha eklendi. İngiltere'de bebeklerinin her gece uyanmalarından şüphelenen aile bebek telsizine hackerların sızdığını ve çocukla sohbet ettiğini öğrendi.

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İngiltere'de yaşayan Shannon Richardson ve Jack Gray, her gece saat 2'de düzenli olarak uyanan bebeklerinin neden uyandığını belirlemek için 15 aylık Freddie'yi takibe aldı. Çocuklarını kamera ile izleyen aile, Freddie'nin her gece bir adam tarafından konuşturulduğunu öğrenince dehşete düştü. Bebek megafonu ve monitörü hackleyen adamın kim olduğu araştırılıyor. Ayrıca çift, adamın bebeklerine ne söylediğini henüz tespit edemediklerini dile getirdi.

İngiltere'nin Oxfordshire kentinde ikamet eden Shannon Richardson ve Jack Gray, önceki günlerde yaşadıkları olay nedeniyle bir türlü kendilerine gelemedi. Shannon Richardson isimli kadın, 15 ay önce ilk çocuğu Freddie'yi kucağına aldı. 15 ay boyunca herhangi sorun çıkarmayan ve yatağında uyuyan Freddie, 15 ay sonunda her gece saat 2'de aniden uyanmaya başladı.

Kameraları incelemeye aldılar

Shannon Richardson ve Jack Gray, çocuklarını her gece aynı saatte uyandıranın ne olduğunu belirlemek adına kameraları incelemeye aldı. Genç çift, olayın üzerinden çok geçmeden dehşete düşüren gerçeği öğrendi. Buna göre 15 aylık Freddie, her gece aynı saatte bir erkek tarafından uyandırılıyor ve konuşturuluyordu.

Kim olduğu bilinmiyor

Hemen çocuklarının odasına koşan Jack Gray, duvarda asılı olan monitörü yerinden çıkararak kırdı. Büyük korku ve şaşkınlık yaşayan çift, her gün bebekleriyle konuşan kişinin çevrelerinden biri olduğunu düşünüyor. Bu durumun ne kadar süreden bu yana devam ettiğini bilmediklerini belirten aile üyeleri, söz konusu adamın bulunması adına şikayetçi oldu.

Telsizi ve monitörü kaldırdıktan sonra uyanmamaya başladı

Çocuklarının son durumu hakkında konuşan Shannon Richardson, "Oğlumuzu uyandıran şeyin ne olduğunu araştırırken, onun huzursuz olduğunu gördük ve kamera kayıtlarında biriyle konuştuğunu gördük. Ayrıca erkek sesi de çok net duyuluyordu. Kocam odaya giderek, telsizi ve monitörü kırdı. Şu anda bebeğimiz geceleri uyanmıyor" ifadelerini kullandı.

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