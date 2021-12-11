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e Devlet dolandırıcılığına dikkat! Sakın buna tıklamayın!

e Devlet dolandırıcılığına dikkat! Sakın buna tıklamayın!

e-Devlet kapısının resmi sosyal medya hesaplarından internette dolaşan sahte e-postaya karşı vatandaş uyarıldı. Açıklamada “Dikkate almayın” ibaresi yer aldı.

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Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi – e-Devlet Kapısı’ tarafından gönderilmiş gibi görünen bir mail ile vatandaşları tuzağa çekmeye çalışan bilgisayar korsanları, “Ülkemizin tüm kamu kurum ve kuruluşları Ekonomik Kurtuluş Savaşında mücadele etmektedir” gibi ifadelerle hedef aldıkları kişilerden para istedi.

e-Devlet Kapısı, @ekapi kullanıcı adına sahip resmi sosyal medya hesabından uyarı yaptı. Bahse konu olan mailin ekran görüntüsü ve içeriği paylaşılırken, bu tarz postaların dikkate alınmaması gerektiğinin özellikle altı çizildi.

Söz konusu maili gönderen saldırgan, hedef aldığı kişiye bir başvuru formunun linkini atıyor. Burada tamamen aldatma amacıyla hazırlanmış olan sahte bir “2021 4. Çeyrek Sosyal Yardım Projesi”nden bahsediyor. Vatandaşlardan bu projeye katılım sağlamaları ve hane başına en fazla 1832₺ sosyal yardımda bulunmaları isteniyor.

Size asla e posta göndermez

Twitter’dan yapılan uyarıda, “Böyle bir e-posta aldıysanız dikkate almayın! e-Devlet Kapısı size asla herhangi bir hizmete başvuru amacıyla e-posta göndermez. Oltalama saldırıları ile verilerinizin çalınmaması için ulaşmak istediğiniz resmî internet sayfasını adres çubuğuna elle girin.” ifadelerine yer verildi.

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