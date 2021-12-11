Uğur Şahin ilk kez yaptı ve fotoğrafı paylaştı: Düşman korkudur

Aşı olmadığı iddiaları sık sık ortaya atılan koronavirüs aşısını geliştiren Biontech'in kurucusu Uğur Şahin sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaştı.

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Pfizer ile birlikte Covid-19 aşısı geliştiren BioNTech'in kurucularından Uğur Şahin, hakkında aşı olmadığına dair sosyal medyada çıkan söylentilere yanıt verdi. Şahin LinkedIn hesabından yaptığı açıklamada üç doz aşılı olduğunu, fotoğraflı olarak açıkladı.

Mahatma Gandhi’nin, “Düşman korkudur. Nefret olduğunu sanırız ama gerçekte korkudur” sözleriyle başladığı İngilizce açıklamasında Uğur Şahin, “Birkaç aydır arkadaşlarım, bu yanlış söylentileri ele almak için, aşı olduğum bir fotoğrafımı paylaşamam için beni zorluyorlardı’’ dedi.

Fikrinin değiştiğini söyledi

“Şimdiye kadar kurduğum iletişimin kendimle ilgili olmaması gerektiğine inandığım için bunu yapmayı reddetmiştim. İletişimimin bilimsel şeffaflığa katkıda bulunması ve veriler, gerçekler ve içgörüler sağlaması gerektiğine inanıyorum’’ diyen Şahin, aslında Omicron ile nasıl savaşacaklarına dair bir çalışma yazacağını ancak geçen hafta aldığı bir telefonla ile fikrinin değiştiğini ve bu paylaşımı yaptığını söyledi.

Eski bir okul arkadaşının ağır Covid-19 geçirdiğini ve 3 haftadır solunum cihazına bağlı olduğunu öğrendiğini aktaran Şahin, ‘’Eşinden kendisinin ve ailesinin aşı olmadığını öğrendim. Bu kararı neden aldıklarını sormadım. İnsanların farklı, kişisel nedenleri vardır. Bununla birlikte, en yaygın temel neden, genellikle yanlış bilgi ve güvensizlikten kaynaklanan korku gibi görünüyor. Korku rasyonel değildir, ancak her zaman gerçek ve haklı hissettirir. Çoğu zaman öfke ve nefrete dönüşen şey insanların korkularıdır. Gerçekleri ve rakamları kullanarak korkuyla savaşmak zordur. Bazen korku, kişisel deneyimleri paylaşarak daha iyi alt edilebilir. Bu nedenle korkularıyla bizzat mücadele edenlere ulaşmak için 2021 başlarında Covid-19 aşımı gösteren bir resim paylaşmak istiyorum’’ ifadelerini kullandı.

Şahin, ortağı ve eşi Özlem Türeci'nin de üç doz BioNTech/Pfizer aşısı olduğunu belirtti.