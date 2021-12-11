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Olimpiyatlardan boks ve halter çıkarılıyor! Türkiye en çok madalyayı alıyordu

Olimpiyatlardan boks ve halter çıkarılıyor! Türkiye en çok madalyayı alıyordu

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Türkiye’nin en çok madalya kazandığı boks ve halteri programdan kaldırmaya karar verdi. Listede ayrıca modern pentatlon da var.

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IOC, boks, halter ve modern pentatlon branşlarını programdan kaldırıyor.
NTVSpor’un aktardığına göre, Komite, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ilk kez programa dahil ettiği sörf, kaykay ve sportif tırmanışı kalıcı hale getirecek.

IOC Başkanı Thomas Bach, "Bu sporlar Tokyo 2020'nin başarısına önemli katkılarda bulundu." yorumunda bulundu.
Olimpiyat Oyunları'nın başladığı tarihtren itibaren takvimde yer alan halter 2024 Paris'te son kez yer alacak.

Türkiye, Yaz Olimpiyat Oyunları tarihinde halter branşında 8'i altın olmak üzere 11, boksta 1'i altın olmak üzere 5 madalya kazandı.
Türkiye’ye olimpiyat oyunlarında halter branşında ilk madalyasını 1988’de Seul’deki oyunlarda Naim Süleymanoğlu getirdi. Eski milli sporcu Seul’un yanı sıra 1992 Barcelona ve 1996 Atlanta’da da altın madalyaya uzandı.

Türkiye, olimpiyat oyunları tarihinde bokstaki ilk altın madalyasını ise Tokyo 2020’de Busenaz Sürmeneli ile kazandı.

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