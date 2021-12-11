BIST 2.035
DOLAR 13,88
EURO 15,72
ALTIN 795,87
HABER /  GÜNCEL

MSB 'cinsel hayat yönetmeliği' haberlerine açıklama yaptı

MSB 'cinsel hayat yönetmeliği' haberlerine açıklama yaptı

MİLLİ Savunma Bakanlığı kaynakları, askeri öğrenci alımına ilişkin yeni düzenleme yapılmadığını bildirdi.

Abone ol

Bakanlık kaynakları, bazı internet sitelerinde, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişiklikleriyle ilgili 'MSB’den cinsel hayat yönetmeliği' başlıklı haberlere yer verildiğini belirtti.

'Fakülte ve Yüksekokullar Askeri Öğrenci Komutanlığı ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksekokullardan Yetişen Subaylara ve Astsubaylara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik', 'Milli Savunma Üniversitesi Astsubay Meslek Yüksekokulları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' ve 'Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'te, haberde yer aldığı gibi yeni yapılan düzenleme bulunmadığını vurgulayan bakanlık kaynakları, daha önce tek bentteki hükmün 2 bentte tekrar aynı şekilde düzenlendiğini kaydetti. 

Yönetmeliklerin, dış kaynaktan subay ve astsubay alımına ilişkin hususlara yönelik düzenlemenin bu maddelere atıfla yapılabilmesi için hazırlanan teknik düzenleme olduğunu kaydeden bakanlık kaynakları, "Haberin başlığı gerçekleri çarpıtma, yalan ve iftiralar ile Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerini yıpratmak amacını taşımaktadır. Haber içeriği de bu durumu açıkça ortaya koymaktadır" dedi. 

ÖNCEKİ HABERLER
Bill Gates'ten 2022 tahminleri Metaverse yorumuna dikkat
Bill Gates'ten 2022 tahminleri Metaverse yorumuna dikkat
Devlet Bahçeli tarihi bir adım diyerek logosuyla duyurdu ve uyardı: Yanlışa düşen sonuca katlanır
Devlet Bahçeli tarihi bir adım diyerek logosuyla duyurdu ve uyardı: Yanlışa düşen sonuca katlanır
Erinç Sağkan TBB Başkanlığı'nı devraldı: Kapılar bütün avukatlara açıldı
Erinç Sağkan TBB Başkanlığı'nı devraldı: Kapılar bütün avukatlara açıldı
Uğur Şahin ilk kez yaptı ve fotoğrafı paylaştı: Düşman korkudur
Uğur Şahin ilk kez yaptı ve fotoğrafı paylaştı: Düşman korkudur
Marketlerde süt 18 liraya kadar çıktı! Üreticideki fiyatı ise şoke etti!
Marketlerde süt 18 liraya kadar çıktı! Üreticideki fiyatı ise şoke etti!
'Seni evlendirip maaş bağlatacağım' diyen dolandırıcıya 4 milyon lira kaptırdı!
'Seni evlendirip maaş bağlatacağım' diyen dolandırıcıya 4 milyon lira kaptırdı!
İBB'nin minibüsleri taksiye dönüştürme kararına durdurma
İBB'nin minibüsleri taksiye dönüştürme kararına durdurma
e Devlet dolandırıcılığına dikkat! Sakın buna tıklamayın!
e Devlet dolandırıcılığına dikkat! Sakın buna tıklamayın!
Kaynana müdahalesine sessiz kalan eşe kötü haber Yargıtay'dan karar
Kaynana müdahalesine sessiz kalan eşe kötü haber Yargıtay'dan karar
Ak Parti seçim için 'daraltılmış bölge' uygulamasından vazgeçti
Ak Parti seçim için 'daraltılmış bölge' uygulamasından vazgeçti