Ali Babacan Merkez Bankası'nı eleştirdi: Her müdahale borç yükü

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Torbalı İlçe Kongresi'ne katıldı.

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Babacan, ilçedeki bir kültür merkezinde düzenlenen kongrede yaptığı konuşmada ekonomik gelişmelerle ilgili değerlendirmede bulundu. Döviz kurlarındaki hareketliliğin ardından TL'ye güvenin azaldığını, temel ihtiyaç ürünlerinde fiyat artışlarının yaşandığını belirten Babacan, Merkez Bankasının iki haftadır döviz satarak kura müdahale başlattığını anlattı. Babacan, şöyle konuştu:

"Bundan bir iki hafta önce 'Yeni bir modele geçtik, biz zaten rekabetçi kur istiyoruz.' diyorlardı. 'Kur artınca ihracat artacak.' diyen siz değil miydiniz? Madem kurun artması iyi bir şey Merkez Bankası niye tekrar döviz satarak kuru düşürmeye çalışıyor? Hangi seviyedeki kur rekabetçi, bunu açıklayın. Merkez Bankasının müdahaleleriyle kur düşüyor mu, düşmüyor. Dibi delik olan havuzu doldurmaya çalışıyorlar. Mümkün değil. Merkez Bankası'nın kendi dövizi yok. Borç döviz satıyorlar. Net rezervi her satışla daha da eksiye düşüyor. Her müdahaleyle geleceğe daha büyük borç yükü bırakıyorlar."

Ülkenin bugününü ve yarınını yoksulluğa mahkum etmemek üzere yola çıktıklarını, kadrolarını ve programlarını hazırladıklarını anlatan Babacan, Türkiye'nin güçlü, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyümeyle topyekun zenginleşeceğini, özellikle gençlerin umutsuzluğa kapılmaması gerektiğini söyledi.

Kongrede İlçe Başkanlığı görevine Serdar Havsut seçildi.