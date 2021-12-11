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Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu'nun 94 taksi plakasını usulsüz şekilde dağıttığı ortaya çıktı

Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu'nun 94 taksi plakasını usulsüz şekilde dağıttığı ortaya çıktı

Komünist Partili Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun ihale ile verilmesi gereken 94 taksi plakasını usulsüz şekilde dağıttığı ortaya çıktı.

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Sayıştay, belediyelere ait 2020 yılı denetim raporlarını açıkladı. Tunceli Belediyesine ilişkin raporda 'Komünist Başkan' olarak bilinen Fatih Mehmet Maçoğlu'nun 94 taksi plakasını mevzuat hükümlerine aykırı olarak encümen tarafından doğrudan ilgili kişiler adına tescil ettirdiği belirtildi.

Tunceli'de taksi plakalarına 350 ile 400 bin lira arasında fiyat biçiliyor. Bu hesapla Maçoğlu, Tunceli Belediyesini yaklaşık 33 milyon lira zarara uğrattı. Maçoğlu'nun plakaları kime ne karşılığında verdiği merak konusu oldu.

İhale yapılması zorunlu

Raporda taksi plakalarının nasıl dağıtılacağı ile ilgili mevzuat bilgilerine de yer verildi. Buna göre il trafik komisyonu tarafından verilebilen ticari plakların tahsisi öncesinde muhammen bedel, plaka kullanım süresi, ihale zamanı ve diğer hususların mahalli vasıta veya en az 2 gazete ile kamuoyuna duyurulması, kapalı teklif usulü ile ihale yapılması gerekiyor.

İşçiler izin kullanamıyor

İşçilerin yıllık ücretli izinlerinin iş kanununa uygun olarak kullandırılmadığının da yer aldığı raporda belediyenin yıllık izin tablolarında işçilerin çoğunun geçmiş yıllardan devreden kullanılmayan yıllık izinleri olduğu vurgulandı.

Raporda ayrıca otoparklardan kazanılan paraların mevzuat gereği otoparkların bakımı ve yeni otopark alanları için kullanılması gerekirken Maçoğlu'nun gelirlerin önemli bir bölümünü başka işler için harcadığı tespitine yer verildi.

(YENİ ŞAFAK)

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