Balık Ayhan kimdir kaç yaşında aslen nereli? Balık Ayhan gerçek adı nedir?

Darbukanın üstadı olan ve ritimleri ile çoşturan Balık Ayhan lakaplı Ayhan Küçükboyacı bu akşam Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olacak. Özel hayatı ile de merak edilen Balık Ayhan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Balık Ayhan2ın eşi Emine Küçükboyacı ve çocukları kimdir?

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Şarkılar Bizi Söyler programında bu akşam eğlence tavan yapacak. Konuklardan biri de Balık Ayhan olacak. Çocuk yaşlarında mahalle düğünlerinde başlayan vurmalı çalgılara olan ilgisi hiç bitmeyen Balık Ayhan, roman müziğinin tanınan isimleri arasındadır. İşte 90'lı yıllarda çıkardığı ilk albümü 'Yaşayan Ruhlar'la Türkiye çapında ismini duyuran Balık Ayhan'ın hayatına dair detaylar..

Balık Ayhan lakabıyla bilinen sanatçının gerçek adı soyadı Ayhan Küçükboyacı’dır.

Balık Ayhan kimdir: Balık Ayhan ismi ile tanınan ünlü müzisyen, şarkıcı Ayhan Küçükboyacı İstanbul Hacıhüsrev'de dünyaya gelmiştir. Aslen Roman bir ailenin evladı, 8 kardeşin en küçüğüdür. Müzik ile doğup büyüdüğü Hacıhüsrev'de teneke kutularından yaptığı darbukalar ile tanışmıştır. İlk gerçek darbukasına ise 6 yaşında iken sahip olmuştur. Çok küçük yaşlarda mahalle düğünlerinde vurmalı çalgılar çalmaya başlamış ardından özel hocalardan ders almış ve 16 yaşında Galata Kulesi'nde profesyonel müzik hayatına adım atmıştır.

1992 yılında ise çıkardığı Yaşayan Ruhlar isimli albüm ile müzik dünyasına giriş yapmış ve sesini duyurmayı başarmıştır. Ardından İstanbul İmparatorları ve Bab'ı İstanbul albümlerini müzik piyasasına süren Balık Ayhan birçok filmin ise müziklerine imzasını atmıştır. Roman müziğinin en sevilen isimlerinden olan Balık Ayhan lakabını küçükken annesinin kucağının mahallenin büyüklerinin sevmek için kucağından aldığını ve onların kucağından balık gibi sıyrıldığını bu nedenle kendisine bu lakabı taktıklarını belirtmiştir. Bugüne kadar Dansöz, Ispanaktan Nağmeler, Kehribar ve Baba Bi Buçuk isimli sinema filmleri ve Delikanlı isimli dizide oyuncu olarak rol almıştır.

Emine Küçükboyacı ile evli ve bu evliliğinden "Şans" adında bir kızı vardır. Emine Boyacı, eşinin aksine ekranlardan uzakta bir yaşam sürmektedir. Bu nedenle internet mecrasında çok fazla bir bilgi yer almamaktadır.