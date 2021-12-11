ABD'li milyarder ABD'nin kaybedeceğini iddia etti Çin güçleniyor

ABD'li milyarder Ray Dalio, yeni ekonomik dünya düzeni ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dalio, bu yeni düzende ABD ile Çin arasındaki ekonomik rekabeti, ABD'nin kaybettiğini belirtirken, Çin'in çok daha güçlü hale gelebileceğini ileri sürdü.

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Dünyanın en büyük serbest fon şirketi Bridgewater Associates'in kurucusu Ray Dalio'ya göre Çin, ABD'ye karşı ekonomik rekabeti kazanıyor.

Perşembe günü BBC'ye açıklamalarda bulunan Dalio, 'Çin'in ABD'yi yenip yenmediği' sorusuna, "Evet, rekabeti Çin kazanıyor" şeklinde cevap verdi.

Dalio cevabını şu ifadelerle destekledi:

"Büyüme oranları, Batı dünyasının hızlı bir seviyedeki büyüme oranının yaklaşık iki katı.'

Çin ABD'den daha güçlü hale gelecek

Dalio, yeni küresel düzende Çin ekonomisinin ABD'yi geçeceğini, hatta çok daha güçlü bir ekonomi haline geleceğini söyledi.

Dalio BBC'deki açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Çin, nüfus bakımından Amerika Birleşik Devletleri'nden dört kat daha büyük. Dolayısıyla, kişi başına düşen gelirin yarısı kadar olsaydı, ekonomi bir bütün olarak iki katı büyüklüğünde olurdu. Yani evet, Çin'in kazandığı ortamın karakteri bu ve çoğu yönden çok daha büyük, daha güçlü olma olasılığı çok daha yüksek."

Dalio, son zamanlarda Çin ve yeni ekonomik düzenle ilgili yaptığı açıklamalarla gündeme geliyor. Yine CNBC ile yaptığı röportajda işadamı, ülkenin insan hakları sicili hakkında konuşurken Pekin'i "sert bir ebeveyn"e benzetti.

Bu açıklama tepkilere neden olurken, daha sonra yanlış anlaşıldığını ve Çin'e yatırım yaparken Çin'in insan hakları sicilini dikkate aldığını söyledi.