TPAO'ya Hakkari'deki saha için petrol arama ruhsatı verildiğini açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanı iş dünyasını topladı Kritik yeni sistem görüşmesi

Marketlerde süt 18 liraya kadar çıktı! Üreticideki fiyatı ise şoke etti!

Ekmeğe bir zam daha geldi durdurulamıyor! Fırıncılar 6 olsun diyor!

BİM ürünlere tek tek zam yaptı! BİM'in sütü bile 9 lira oldu İşte zamlı yeni liste