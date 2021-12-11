TPAO'ya Hakkari'deki saha için petrol arama ruhsatı verildiğini açıklandı
TÜRKİYE Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Mardin'e bağlı Nusaybin ilçesinin Suriye sınırında ağır petrol keşfi gerçekleştirildiğini müjdelemesinin ardından Hakkari'deki saha için de petrol arama ruhsatı verildiğini açıkladı.Abone ol
TÜRKİYE Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) Hakkari'deki saha için petrol arama ruhsatı verildi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkında müteallik kararı Resmi Gazetede yayımlandı.
TPAO'ya Hakkari'deki 15 bin 402 hektarlık saha için petrol arama ruhsatı tahsis edilirken söz konusu ruhsat 5 yıl süreyle geçerli olacak.