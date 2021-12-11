Kocaeli'de başhekim kendisi hakkında suç duyurusunda bulundu

KOCAELİ Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mustafa Güneş'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) geçirdiği dönemde bir ambulansla Ankara Şehir Hastanesine sevk edilmesine ilişkin kendisi hakkında yaptığı suç duyurusuyla ilgili soruşturmaya yer olmadığına karar verildi.

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KOCAELİ Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 3 yıldır başhekimlik yapan Prof. Dr. Mustafa Güneş, Aralık 2020'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı. Güneş'in durumu tedavisinin 10. gününde kötüleşti. Ankara Şehir Hastanesi Anestezi ve Rehabilitasyon Kliniğinde uzmanlık eğitimi alan oğlunun yanında tedavisinin yapılmasını talep eden Güneş'in isteğinin tedavisini yapan hekimlerce de uygun görülmesiyle 112 ambulansıyla sevk işlemi yapıldı.

Sevk işleminin ambulansla yapılmasının eleştirilmesinden rahatsızlık duyan Güneş, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığına kendisi hakkında suç duyurusunda bulundu. Başsavcılık, TCK'da belirlenen herhangi bir suçun meydana gelmediğinin, gerektiği halde veya acil durumlarda Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ve Sağlık Bakanlığının tüm imkanlarının vatandaşların hizmetinde olduğunun anlaşıldığını belirterek eylemin suç oluşturmaması nedeniyle soruşturmaya yer olmadığına hükmetti.