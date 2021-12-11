Muharrem İnce CHP'den ayrılma sebebini açıkladı

CHP ile yollarını ayırarak Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, "Bu CHP adamı kanser eder" sözleriyle Cumhurbaşkanlığı seçiminde yaşadığı sorunları açıkladı.

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Tekirdağ'da partisinin Çorlu İlçe Başkanlığı binasının açılışına katıldı.

CHP'den ayrılarak yeni bir partiyle yoluna devam eden Muharrem İnce, açılışa katılanlara bir belgesel izleterek Cumhurbaşkanlığı seçimi gecesi yaşananları anlattı.

"'Niye ayrı parti kurdun' diyenler bu belgeseli izlesin"

Belgeseli hazırlama nedenini söyleyen Muharrem İnce, “Bunu ne için yaptım biliyor musunuz? Bu kayıt altında olsun da bu vicdansızlardan bu millet bir gün hesap sorsun diye yaptım. Bana niye gittin ayrı parti kurdun diyenlere bu belgeseli izletin. Bunu izletin ki ibret alsınlar.” ifadelerini kullandı.

"Ben görevimi sonuna kadar yerine getirdim"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığını açıkladığı konuşmasını gündeme getirerek eleştirilerini sıralayan İnce, şunları söyledi:

“4 Mayıs 2018 kendin aday olamıyorsun, başka birini aday yapıyorsun. Kim bu kişi aza adayı değil ya Cumhurbaşkanı adayı. Dere Mahallesi aza adayı değil, Cumhurbaşkanı adayı. çağırış şekline bak. Eski partimin yönetimiyle bir anlaşma yaptık. Onlar billboardlara reklam verecekler, televizyonlara reklam verecekler, onlar sandıkları koruyacaklar ben de onlar sandıkları korurken gezeceğim, miting yapacağım. Ben görevini yaptım. Cumhuriyet tarihinde 51 günde 107 miting yapan ikinci bir kişi yoktur. Ben görevimi yaptım, sandıkları da onlara bıraktım.

"Beni destekleyen vekiller miting listesine yazılmadı"

Zonguldak’a mitinge gideceğim. Zonguldak milletvekili beni desteklediği için listeye koyulmamış, sorumlusu da o. Bartın milletvekili de listeye konulmamış beni desteklediği için. Yani o ile mitinge gidiyorsunuz, o ilin milletvekilini listeye koymuyorlar. Neden Cumhurbaşkanı adayının morali sıfır olsun diye. Ben de bunu millete söyleyemiyorum. Yönetimle uzlaşmaya çalışıyorum, yapmayın bu insanları liste dışı bırakmayın diyorum.

"Sırtımdan hançerlediler"

Daha sonra 'sesim biraz düzeldi' mitingleri yapıyorum diye yazdım. Mecbur kaldım artık ya çekileceğim, ya devam edeceğim. CHP Genel Başkan Yardımcısı, Halk TV Genel Müdürü'ne telefon açıyor, Muharrem İnce’yi bu kadar gösterme diyor, nasıl sırtımdan hançerliyorlar görüyor musunuz?

"Beni satmışlar"

CHP seçim gecesi seçim hesabından sonuçları açıklayacağını duyurdu. Anlık olarak bizden takip edin dedi. Seçim sonuçlarını YSK’nın sisteminden takip ettim çünkü CHP’nin sistemi saat 21.00’de çökmüş. Yani beni satmışlar. CHP seçim ikinci tura kalmıştır açıklaması yaptı. Neye dayanarak, hiçbir şeye dayanarak değil. İş olsun diye yazıyorlar, ellerinde belge yok. Neye dayanıyor, palavra. Elinde belge yok.

"CHP adamı kanser eder"

Belgeselde CHP sözcüsünün açıklamasında ‘Biz Erdoğan’ın ilk turda seçimi alacağını düşünüyorduk' dediği anları da ekrana yansıtan ve "Dervişin fikri neyse zikri de odur" diyen İnce, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Bunlar beni kanser etti. Sustum hep. Kanser olmadım, yanlış olmasın. Bana ortalıkta yoktun diyorlar. Pazartesi sabahı basın açıklaması yaptım. Bunlar beni sattı mı, satmadı mı merak ediyorum. Bana diyorlar ki her sandığa gözlemci koyduk. Ben miting yapıyorum benim işim sandıklara bakmak değil ki. Seçimden sonra YSK’ya yazı yazdım. 12 bin 825 sandığa gözlemci koymamışlar. Yani 4 milyon oyu sokağa bırakmışlar. Arkamdan hançerlemişler beni. Belgesi burada. Herkese bir belge sundum."