Yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC'ın Faz-3 çalışmalarından sevindirici sonuçlar geliyor

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yerli aşı TURKOVAC'ın Faz-3 çalışmaları kapsamında aşı uygulanan 74 gönüllüde yan etkiye ve aşılamanın ardından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlanmadığı bildirildi.

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Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki proje yürütücüsü ve Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Derneği (BUHASDER) Başkanı Prof. Dr. Şükran Köse, 11 Ekim'den bu yana daha önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmamış 17 kişiye TURKOVAC aşısı uyguladıklarını ifade etti.

Çalışmalar kapsamında daha önce 2 doz Sinovac aşısı uygulanmış 57 kişiye de pekiştirme aşısı olarak TURKOVAC uygulandığını belirten Köse, 74 kişide ciddi bir yan etkiye rastlanmadığını söyledi.

Köse, gönüllü aşı yaptıranlarda şu ana kadar koronavirüs görülmediğini de ifade ederek çalışma merkezindeki sonuçların en kısa zamanda yayın haline getirileceğini aktardı.

Yerli ve milli TURKOVAC aşısına ilişkin verilerin toplanmaya devam ettiğini dile getiren Köse, dünyadaki salgının sona ermesi için daha fazla sayıda gönüllünün uygulamaya katılmasını istedi.

TURKOVAC aşısının koruyuculuğuna dikkati çeken Köse, şöyle konuştu:

"Ülkemiz adına çok önemli, umut verici bir gelişme. Hiç aşı olmamış, Kovid-19 geçirmemiş, kalp hastalığı bulunmayan kişileri çalışmamıza katılmaya davet ediyorum. Gönüllü sayımız artınca sonuçlar en kısa sürede yayınlanacak ve ülkemiz bu aşıyı yurt dışına da göndermeye başlayacaktır. Salgının yayılmasını da bu şekilde önleyebiliriz. Vatandaşlarımızı TURKOVAC aşısı olmaya çağırıyorum."

Şükran Köse, aşılanan vatandaşların maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmesinin de bulaşıcılığı önlemek açısından büyük önem taşıdığını aktardı.

Gönüllülerin hem kendilerini hem çevrelerini koruduğunu hem de insanlığa hizmet ettiğini söyleyen Köse, 39 yıllık hekimlik hayatı boyunca aşılara güvendiğini, aşı çalışmalarını da gönüllü olarak ve çok severek yaptığını dile getirdi.