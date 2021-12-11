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Irak'tan çekileceğini açıklayan ABD ordusu Erbil'deki Hariri Üssü'nü genişletiyor

Irak'tan çekileceğini açıklayan ABD ordusu Erbil'deki Hariri Üssü'nü genişletiyor

IRAK'taki muharebe görevi sonlandırılan ABD, asker çekmediği gibi Erbil'deki Harir Askeri Hava Üssü''nü de genişletiyor.

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ABD Başkanı Joe Biden ile Irak Başbakanı Mustafa el Kazımi arasında temmuz ayında yapılan anlaşma doğrultusunda ABD'nin Irak'taki muharip görevi sona erdi. Gelişmeyi Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım el Araji duyurdu.

Anlaşma, ABD'nin Irak'tan çekileceği şeklinde yorumlansa da Pentagon bölgedeki asker sayısının korunacağını açıkladı. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, "2 bin 500 asker oldukları yerde kalacak. Asker sayısı ve fiziksel konuşlanmamız değişmeyecek" dedi.

Erbil'deki üs genişliyor

ABD, Irak'tan asker çekmediği gibi Erbil'deki yapılanmasını da genişletiyor. Erbil'deki Harir Askeri Hava Üssü'nün genişletilmesi planı kapsamında yüzlerce dönüm arazinin etrafına tel örgü çekilmiş, üsse kargo uçaklarının iniş ve kalkışı sıklaşmıştı. Uçaklarla getirilen askeri malzemeler Suriye'de PKK'lı teröristlere sevk ediliyor.

Washington yönetimi 6 Temmuz'da da Erbil'de 51 dönüm üzerine kuracağı başkonsolosluğun temelini attı. Üslerin genişletilmesinin yanı sıra devasa başkonsolosluk inşası Washington'un bölgedeki nüfuzunu arttırdığı şeklinde yorumlanıyor.

ABD'nin Irak'ta muharip görevini sonlandırdığının açıklanmasının hemen ertesinde ABD ordusu PKK ile Deyrizor'da ortak askeri tatbikat yaptı. Teröristlere güdümlü füze kullanımı konusunda da eğitimler verildi. Bu tatbikat bölgedeki muharip varlığın devamını göstermesi açısından dikkat çekti. ABD'nin bölgedeki bu yeni hamlesi çekilme değil 'Suriye odaklı yer değiştirme' olarak yorumlandı.

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