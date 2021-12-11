Irak'tan çekileceğini açıklayan ABD ordusu Erbil'deki Hariri Üssü'nü genişletiyor

IRAK'taki muharebe görevi sonlandırılan ABD, asker çekmediği gibi Erbil'deki Harir Askeri Hava Üssü''nü de genişletiyor.

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ABD Başkanı Joe Biden ile Irak Başbakanı Mustafa el Kazımi arasında temmuz ayında yapılan anlaşma doğrultusunda ABD'nin Irak'taki muharip görevi sona erdi. Gelişmeyi Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım el Araji duyurdu.

Anlaşma, ABD'nin Irak'tan çekileceği şeklinde yorumlansa da Pentagon bölgedeki asker sayısının korunacağını açıkladı. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, "2 bin 500 asker oldukları yerde kalacak. Asker sayısı ve fiziksel konuşlanmamız değişmeyecek" dedi.

Erbil'deki üs genişliyor

ABD, Irak'tan asker çekmediği gibi Erbil'deki yapılanmasını da genişletiyor. Erbil'deki Harir Askeri Hava Üssü'nün genişletilmesi planı kapsamında yüzlerce dönüm arazinin etrafına tel örgü çekilmiş, üsse kargo uçaklarının iniş ve kalkışı sıklaşmıştı. Uçaklarla getirilen askeri malzemeler Suriye'de PKK'lı teröristlere sevk ediliyor.